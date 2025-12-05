ETV Bharat / Videos

LIVE : మెగా పీటీఎం సమావేశంలో పవన్​ కల్యాణ్​- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN IN MEGA PTM LIVE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 11:20 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 12:50 PM IST

Deputy CM Pawan kalyan Participated in Mega PTM LIVE : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకేసారి ఉపాధ్యాయులు-తల్లిదండ్రుల బృహత్‌ సమావేశాలు (మెగా పీటీఎం) నిర్వహించేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రజాప్రతినిధులు, పూర్వ విద్యార్థులు, దాతలను సైతం ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తున్నారు. దీంతో పాఠశాల అభివృద్ధి, విద్యార్థుల సామర్థ్యాలపైన మంచి చర్చ జరిగేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది. శుక్రవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని పాఠశాలలో జరిగే సమావేశంలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పవన్​ విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. వారి తల్లిదండ్రులతో కూడా విద్యార్థినీవిద్యార్థుల చదువు గురించి పవన్​ కల్యాణ్​ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. పాఠశాలలతోపాటు జూనియర్‌ కళాశాలల్లోనూ ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.పిల్లల చదువులు ఎలా సాగుతున్నాయి. తరగతి గదిలో, బడిలో వారి నడవడిక ఎలా ఉంది. ఇంట్లో ఎలా ఉంటున్నారు. వారి బంగారు భవిష్యత్తుకు ఏం చేస్తే, ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో చర్చించేందుకు విద్యాభివృద్ధే లక్ష్యంగా ఈ మెగా పీటీఎం సమావేశాలు నెలకొల్పినట్లు విద్యాశాఖాధికారులు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం మెగా పీటీఎం కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వార వీక్షిద్దాం.

