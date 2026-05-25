LIVE: జనసేన కార్యకర్తలతో పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DEPUTY CM PAWAN KALYAN LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 7:45 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan LIVE: అన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చానని, ఇదే విధంగా నన్ను విమర్శించేవాళ్లు రాగలరా? అని పవన్ కల్యాణ్ చాలెంజ్ విసిరారు. మీరు ఎక్కడ ఎలాంటి గొడవలు పెట్టుకుంటారో చెప్పండి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానన్నారు. ఛాయిస్ మీకే ఇస్తున్నా అంతేగానీ నన్ను రెచ్చగొట్టవద్దు అని హెచ్చరించారు. జగన్ జైలుకు వెళితే పవన్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశంపై వారి పిచ్చి లాజిక్ అర్థం కావట్లేదని మండిపడ్డారు. చంద్రబాబు జైలుకు వెళ్లినప్పుడు ఇదే సరైన సమయం సీఎం కావొచ్చని తాను అనుకోవచ్చు కదా, అలా అనుకుంటే అయిపోతామా అలా జరిగిపోతుందా? అని ప్రశ్నించారు. నా విలువల సిద్ధాంతం అది కాదు అని గ్రహించాలని సూచించారు. శత్రువు బలంగా ఉన్నప్పుడే కొడతానని గుర్తించాలన్నారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రభావితం చేసే స్థాయిలో ఉన్నారని, తాము కూడా ఎదురుదాడి చేస్తామని గుర్తుంచుకోవాలని సూచించారు. రాజమండ్రిలో పర్యటనలో భాగంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ప్రసంగం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
