ETV Bharat / Videos

Live: హనుమాన్ ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Deputy CM Pawan Kalyan Launches Hanuman Foundation Project live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 3, 2026 at 9:57 AM IST

|

Updated : March 3, 2026 at 10:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan Launches Hanuman Foundation Project live : మనుషులు, జంతువుల మధ్య సంఘర్షణ నివారించడంతో పాటు టెక్నాలజీ సాయంతో అటవీ జంతువుల సంరక్షణ చేపట్టేలా కూటమి సర్కారు ముందడుగు వేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చొరవతో అటవీశాఖ అధికారులు రూపొందించిన హనుమాన్ ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు మంత్రి నారా లోకేశ్​తో కలిసి డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అడవి ఏనుగుల కారణంగా ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బంది తప్పించటం పై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్ సూచన మేరకు అటవీశాఖ అధికారులు కసరత్తు చేశారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో వణ్యప్రాణులకు ఎదురవుతున్న సమస్యలు తగ్గించటం సహా జనారణ్యంలోకి జంతువులు వచ్చి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసేందుకు హనుమాన్ పేరిట కార్యక్రమం రూపొందించారు. ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Deputy CM Pawan Kalyan Launches Hanuman Foundation Project live : మనుషులు, జంతువుల మధ్య సంఘర్షణ నివారించడంతో పాటు టెక్నాలజీ సాయంతో అటవీ జంతువుల సంరక్షణ చేపట్టేలా కూటమి సర్కారు ముందడుగు వేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చొరవతో అటవీశాఖ అధికారులు రూపొందించిన హనుమాన్ ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. ప్రపంచ వన్యప్రాణుల దినోత్సవం సందర్భంగా నేడు మంత్రి నారా లోకేశ్​తో కలిసి డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. రాయలసీమ, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అడవి ఏనుగుల కారణంగా ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బంది తప్పించటం పై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్ సూచన మేరకు అటవీశాఖ అధికారులు కసరత్తు చేశారు. అటవీ ప్రాంతాల్లో వణ్యప్రాణులకు ఎదురవుతున్న సమస్యలు తగ్గించటం సహా జనారణ్యంలోకి జంతువులు వచ్చి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసేందుకు హనుమాన్ పేరిట కార్యక్రమం రూపొందించారు. ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : March 3, 2026 at 10:20 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWANKALYAN LIVE
HANUMAN FOUNDATION PROJECT LIVE
హనుమాన్ ఫౌండేషన్ ప్రాజెక్టు
HANUMAN FOUNDATION PROJECT IN AP
PAWAN KALYAN LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Explosion In Kakinada District

LIVE: కాకినాడ జిల్లా: ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు

February 28, 2026 at 5:26 PM IST
CM Chandrababu to Launch HPV Vaccination Drive in Vizianagaram District

LIVE: రావివలసలో ప్రజావేదిక కార్యక్రమం, పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 28, 2026 at 12:32 PM IST
Andhra Pradesh Legislative Council Live

LIVE: శాసన మండలి సమావేశాలు- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 27, 2026 at 10:13 AM IST
AP Assembly Session Today Live

LIVE: అసెంబ్లీ సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 27, 2026 at 9:05 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.