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పాఠశాల కొత్త భవనం నిర్మించిన పవన్​ - బర్త్​డే వేడుకలు జరిపిన విద్యార్థులు

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పాఠశాల దుస్థితి చూసి చలించి - వెంటనే స్పందించి - మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్​ కల్యాణ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 6:22 PM IST

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Deputy CM Pawan Kalyan Keeps His Promise New School for Tribals: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అల్లూరి జిల్లా పెదపాడు గ్రామంలో గిరిజన విద్యార్థుల కోసం కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించి హామీని నిలబెట్టుకున్నారు. గతేడాది ఈ ప్రాంతంలో పవన్‌ పర్యటించినప్పుడు స్థానిక పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరిందని గిరిజనులు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పాఠశాల దుస్థితిని చూసి చలించిన పవన్ వెంటనే స్పందించి రూ. 18 లక్షలు మంజూరు చేయించారు. నూతన భవనాన్ని పూర్తి చేయించారు.

పవన్​కు థాంక్యూ చెప్పిన విద్యార్థులు:  కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించినందుకు పవన్‌కు విద్యార్థులు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పాఠశాలలో ఆయన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఉన్న భవనం ఎప్పుడు కూలిపోతుందోనని పిల్లులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు భయపడేవారని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​  తమ కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పిల్లలు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Deputy CM Pawan Kalyan Keeps His Promise New School for Tribals: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అల్లూరి జిల్లా పెదపాడు గ్రామంలో గిరిజన విద్యార్థుల కోసం కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించి హామీని నిలబెట్టుకున్నారు. గతేడాది ఈ ప్రాంతంలో పవన్‌ పర్యటించినప్పుడు స్థానిక పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరిందని గిరిజనులు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పాఠశాల దుస్థితిని చూసి చలించిన పవన్ వెంటనే స్పందించి రూ. 18 లక్షలు మంజూరు చేయించారు. నూతన భవనాన్ని పూర్తి చేయించారు.

పవన్​కు థాంక్యూ చెప్పిన విద్యార్థులు:  కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించినందుకు పవన్‌కు విద్యార్థులు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పాఠశాలలో ఆయన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఉన్న భవనం ఎప్పుడు కూలిపోతుందోనని పిల్లులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు భయపడేవారని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​  తమ కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పిల్లలు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

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PAWAN KALYAN FULFILLS PROMISE
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