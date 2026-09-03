పాఠశాల కొత్త భవనం నిర్మించిన పవన్ - బర్త్డే వేడుకలు జరిపిన విద్యార్థులు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 6:22 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Keeps His Promise New School for Tribals: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అల్లూరి జిల్లా పెదపాడు గ్రామంలో గిరిజన విద్యార్థుల కోసం కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించి హామీని నిలబెట్టుకున్నారు. గతేడాది ఈ ప్రాంతంలో పవన్ పర్యటించినప్పుడు స్థానిక పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరిందని గిరిజనులు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పాఠశాల దుస్థితిని చూసి చలించిన పవన్ వెంటనే స్పందించి రూ. 18 లక్షలు మంజూరు చేయించారు. నూతన భవనాన్ని పూర్తి చేయించారు.
పవన్కు థాంక్యూ చెప్పిన విద్యార్థులు: కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించినందుకు పవన్కు విద్యార్థులు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పాఠశాలలో ఆయన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఉన్న భవనం ఎప్పుడు కూలిపోతుందోనని పిల్లులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు భయపడేవారని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తమ కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పిల్లలు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
Deputy CM Pawan Kalyan Keeps His Promise New School for Tribals: ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ అల్లూరి జిల్లా పెదపాడు గ్రామంలో గిరిజన విద్యార్థుల కోసం కొత్త పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించి హామీని నిలబెట్టుకున్నారు. గతేడాది ఈ ప్రాంతంలో పవన్ పర్యటించినప్పుడు స్థానిక పాఠశాల భవనం శిథిలావస్థకు చేరిందని గిరిజనులు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పాఠశాల దుస్థితిని చూసి చలించిన పవన్ వెంటనే స్పందించి రూ. 18 లక్షలు మంజూరు చేయించారు. నూతన భవనాన్ని పూర్తి చేయించారు.
పవన్కు థాంక్యూ చెప్పిన విద్యార్థులు: కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించినందుకు పవన్కు విద్యార్థులు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ పాఠశాలలో ఆయన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఉన్న భవనం ఎప్పుడు కూలిపోతుందోనని పిల్లులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు భయపడేవారని తెలిపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తమ కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పిల్లలు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.