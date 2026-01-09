ETV Bharat / Videos

LIVE: పిఠాపురంలో సంక్రాంతి మహోత్సవాలు - పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PITHAPURAM SANKRANTHI CELEBRATIONS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Pawan Kalyan Inaugurated Peethikapuri Sankranthi Celebrations Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 12:37 PM IST

|

Updated : January 9, 2026 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pawan Kalyan Inaugurated Peethikapuri Sankranthi Celebrations Live : సంక్రాంతి పండగకు ముందే కాకినాడ జిల్లాలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో నేటి నుంచి మూడురోజుల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్వంలో వేడుకల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పట్టణంలోని ఆర్‌ఆర్‌బీహెచ్‌ఆర్‌ జూనియర్‌ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించే ‘పీఠికాపురి సంక్రాంతి మహోత్సవాలను’ పవన్‌కల్యాణ్‌ నేడు ప్రారంభించారు. సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేదిక, మైదానాలను తీర్చిదిద్దారు. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తలపించేలా రంగవల్లులతో కూడిన పూరిల్లు, పక్కనే నీటిబావి, ధాన్యం బస్తాలతో ఎడ్లబండి ఉండేలా సెట్‌ వేశారు. చేనేత, హస్తకళలు, కొండపల్లి బొమ్మలతో పశుసంవర్ధక, మాతాశిశు సంక్షేమ శాఖలు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. నోరూరించే పిండివంటలు ప్రదర్శించారు. మూడు రోజులపాటు సంబరాల్లో రోజుకో ప్రత్యేకత ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. తొలిరోజు థింసా, రేలారే రేలా, కొమ్ము, కోయ, గరగ నృత్యాలు, కోలాటం, డప్పులు, సినీ కళాకారులతో ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. కూచిపూడి నృత్యం, సంగీత విభావరి తదితరాలూ ఏర్పాటుచేశారు. సంక్రాంతి సంబరాల వేదికగా కాకినాడ జిల్లాలో రూ.211 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ఉపముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.

Pawan Kalyan Inaugurated Peethikapuri Sankranthi Celebrations Live : సంక్రాంతి పండగకు ముందే కాకినాడ జిల్లాలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో నేటి నుంచి మూడురోజుల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్వంలో వేడుకల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పట్టణంలోని ఆర్‌ఆర్‌బీహెచ్‌ఆర్‌ జూనియర్‌ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించే ‘పీఠికాపురి సంక్రాంతి మహోత్సవాలను’ పవన్‌కల్యాణ్‌ నేడు ప్రారంభించారు. సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేదిక, మైదానాలను తీర్చిదిద్దారు. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తలపించేలా రంగవల్లులతో కూడిన పూరిల్లు, పక్కనే నీటిబావి, ధాన్యం బస్తాలతో ఎడ్లబండి ఉండేలా సెట్‌ వేశారు. చేనేత, హస్తకళలు, కొండపల్లి బొమ్మలతో పశుసంవర్ధక, మాతాశిశు సంక్షేమ శాఖలు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. నోరూరించే పిండివంటలు ప్రదర్శించారు. మూడు రోజులపాటు సంబరాల్లో రోజుకో ప్రత్యేకత ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. తొలిరోజు థింసా, రేలారే రేలా, కొమ్ము, కోయ, గరగ నృత్యాలు, కోలాటం, డప్పులు, సినీ కళాకారులతో ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. కూచిపూడి నృత్యం, సంగీత విభావరి తదితరాలూ ఏర్పాటుచేశారు. సంక్రాంతి సంబరాల వేదికగా కాకినాడ జిల్లాలో రూ.211 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ఉపముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.

Last Updated : January 9, 2026 at 1:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PEETHIKAPURI SANKRANTHI CELEBRA
PAWANKALYAN LIVE FROM PITAPURAM
PAWAN AT SANKRANTHI CELEBRATIONS
AWANKALYAN LIVE IN PITAPURAM
PITHAPURAM SANKRANTHI CELEBRATIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Avakaya_Amaravati_festivals

LIVE: కృష్ణా తీరంలో 'ఆవకాయ్-అమరావతి' ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 8, 2026 at 6:44 PM IST
SARAS Live

LIVE: గుంటూరులో సరస్‌ మేళా - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 8, 2026 at 4:04 PM IST
Dr.sowmyaswaminathan

LIVE : హైదరాబాద్​లో ల్యాబ్ టూ సొసైటీ : 'రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ బిల్డింగ్ వికసిత్ భారత్ 2047' జాతీయ సదస్సు

January 8, 2026 at 9:39 AM IST
CM Chandrababu Visit Polavaram Live

LIVE: పోలవరం నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 7, 2026 at 3:08 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.