LIVE: పిఠాపురంలో సంక్రాంతి మహోత్సవాలు - పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - PITHAPURAM SANKRANTHI CELEBRATIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : January 9, 2026 at 1:18 PM IST
Pawan Kalyan Inaugurated Peethikapuri Sankranthi Celebrations Live : సంక్రాంతి పండగకు ముందే కాకినాడ జిల్లాలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో నేటి నుంచి మూడురోజుల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్వంలో వేడుకల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పట్టణంలోని ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించే ‘పీఠికాపురి సంక్రాంతి మహోత్సవాలను’ పవన్కల్యాణ్ నేడు ప్రారంభించారు. సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేదిక, మైదానాలను తీర్చిదిద్దారు. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తలపించేలా రంగవల్లులతో కూడిన పూరిల్లు, పక్కనే నీటిబావి, ధాన్యం బస్తాలతో ఎడ్లబండి ఉండేలా సెట్ వేశారు. చేనేత, హస్తకళలు, కొండపల్లి బొమ్మలతో పశుసంవర్ధక, మాతాశిశు సంక్షేమ శాఖలు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. నోరూరించే పిండివంటలు ప్రదర్శించారు. మూడు రోజులపాటు సంబరాల్లో రోజుకో ప్రత్యేకత ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. తొలిరోజు థింసా, రేలారే రేలా, కొమ్ము, కోయ, గరగ నృత్యాలు, కోలాటం, డప్పులు, సినీ కళాకారులతో ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. కూచిపూడి నృత్యం, సంగీత విభావరి తదితరాలూ ఏర్పాటుచేశారు. సంక్రాంతి సంబరాల వేదికగా కాకినాడ జిల్లాలో రూ.211 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ఉపముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.
Pawan Kalyan Inaugurated Peethikapuri Sankranthi Celebrations Live : సంక్రాంతి పండగకు ముందే కాకినాడ జిల్లాలో సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలో నేటి నుంచి మూడురోజుల పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్వంలో వేడుకల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. పట్టణంలోని ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో నిర్వహించే ‘పీఠికాపురి సంక్రాంతి మహోత్సవాలను’ పవన్కల్యాణ్ నేడు ప్రారంభించారు. సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా వేదిక, మైదానాలను తీర్చిదిద్దారు. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తలపించేలా రంగవల్లులతో కూడిన పూరిల్లు, పక్కనే నీటిబావి, ధాన్యం బస్తాలతో ఎడ్లబండి ఉండేలా సెట్ వేశారు. చేనేత, హస్తకళలు, కొండపల్లి బొమ్మలతో పశుసంవర్ధక, మాతాశిశు సంక్షేమ శాఖలు స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. నోరూరించే పిండివంటలు ప్రదర్శించారు. మూడు రోజులపాటు సంబరాల్లో రోజుకో ప్రత్యేకత ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. తొలిరోజు థింసా, రేలారే రేలా, కొమ్ము, కోయ, గరగ నృత్యాలు, కోలాటం, డప్పులు, సినీ కళాకారులతో ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. కూచిపూడి నృత్యం, సంగీత విభావరి తదితరాలూ ఏర్పాటుచేశారు. సంక్రాంతి సంబరాల వేదికగా కాకినాడ జిల్లాలో రూ.211 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ఉపముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.