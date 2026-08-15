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LIVE: కాకినాడలో జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INDEPENDENCE DAY

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Deputy CM Pawan Kalyan hoisted the national flag in Kakinada (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 9:24 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 10:30 AM IST

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Deputy CM Pawan Kalyan hoisted the national flag in Kakinada: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాకినాడలో జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించారు. కాకినాడలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ పాల్గొని జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. 

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. దేశభక్తి ఉప్పొంగుతుంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 150 ఏళ్ల వందేమాతర స్ఫూర్తిని నేటి తరాలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మొక్కలతో ప్రత్యేకంగా దాని ఆకృతిని తీర్చిదిద్దారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం నర్సరీ రైతులు. పల్లా వెంకన్న నర్సరీలో ఇందుకోసం ఏకంగా 85 వేల మొక్కలను ఉపయోగించారు. నర్సరీ రైతు సత్తిబాబు నేతృత్వంలో దాదాపు వారంపాటు శ్రమించి దీన్ని రూపొందించినట్లు యువ రైతులు వెంకటేశ్, వినయ్‌ వివరించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పవన్​  స్పీచ్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Deputy CM Pawan Kalyan hoisted the national flag in Kakinada: డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాకినాడలో జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించారు. కాకినాడలో నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ పాల్గొని జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు తదితరులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. 

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. దేశభక్తి ఉప్పొంగుతుంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 150 ఏళ్ల వందేమాతర స్ఫూర్తిని నేటి తరాలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో మొక్కలతో ప్రత్యేకంగా దాని ఆకృతిని తీర్చిదిద్దారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం నర్సరీ రైతులు. పల్లా వెంకన్న నర్సరీలో ఇందుకోసం ఏకంగా 85 వేల మొక్కలను ఉపయోగించారు. నర్సరీ రైతు సత్తిబాబు నేతృత్వంలో దాదాపు వారంపాటు శ్రమించి దీన్ని రూపొందించినట్లు యువ రైతులు వెంకటేశ్, వినయ్‌ వివరించారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పవన్​  స్పీచ్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Last Updated : August 15, 2026 at 10:30 AM IST

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TAGGED:

PAWAN HOISTED NATIONAL FLAG
PAWAN KALYAN AT KAKINADA
INDEPENDENCE DAY
DEPUTY CM PAWAN LIVE

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