LIVE : పెరవలిలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ పర్యటన -'అమరజీవి జలధార' పథకానికి శంకుస్థాపన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN IN PERAVALI LIVE

Published : December 20, 2025 at 12:24 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 1:11 PM IST

Deputy CM Pawan Kalyan in Peravali LIVE : తూర్పు గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు మండలం పెరవలిలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ అమరజీవి జలధార పథకానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అధికారులు పవన్ కల్యాణ్‌కు ప్రాజెక్టు వివరాలను వివరించారు. ఉమ్మిడి గోదావరి జిల్లాలకు రక్షిత నీటిని అందించడానికి కూటమి ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తుందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్​ పేర్కొన్నారు. పెరవలిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవణ్‌ కల్యాణ్ వాటర్‌ గ్రిడ్‌ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనుల శంకుస్థాపన చేశారు. పవన్ భహిరంగ సభ కోసం పలు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో జల్‌జీవన్‌ మిషన్ నిధులు రూ.3,050 కోట్లతో నిర్మాణ పనులకు భూమిపూజ అనంతరం బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రూ.1,400 కోట్ల రూపాయలతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రూ. 1,650 కోట్లతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం విజ్జేశ్వరం వద్ద ఒకటి ధవలేశ్వరం వద్ద మరొక గ్రిడ్​ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న భహిరంగ సభను​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.

