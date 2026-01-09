ETV Bharat / Videos

'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు' - గిరిజన కళాకారులతో పవన్‌ థింసా నృత్యం - PAWAN KALYAN DANCE AT PITHAPURAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు' - గిరిజన కళాకారులతో థింసా నృత్యం చేసిన పవన్‌ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Deputy CM Pawan Kalyan Dance with Tribals at Pithapuram : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్​ఆర్​బీహెచ్​ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలో నిర్వహించిన 'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాల్లో' పవన్​ పాల్గొన్నారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పవన్‌తో పాటు మంత్రులు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ పాల్గొన్నారు. 3 రోజుల పాటు జరగనున్న సంక్రాంతి మహోత్సవాలకు పలు రకాల స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రా పిండి వంటలతో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను మంత్రులు పరిశీలించారు. 

ఈ సందర్భంగా వివిధ కళాకారుల ప్రదర్శనలను ఆయన తిలకించారు. అక్కడున్న డోలు కళాకారులను పవన్ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. గిరిజన మహిళా నృత్య కళాకారులు సంప్రదాయ థింసా నృత్యం చేయగా వారితో కలిసి పవన్‌ కూడా కాలు కదిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. 

Deputy CM Pawan Kalyan Dance with Tribals at Pithapuram : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్​ఆర్​బీహెచ్​ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలో నిర్వహించిన 'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాల్లో' పవన్​ పాల్గొన్నారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పవన్‌తో పాటు మంత్రులు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ పాల్గొన్నారు. 3 రోజుల పాటు జరగనున్న సంక్రాంతి మహోత్సవాలకు పలు రకాల స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రా పిండి వంటలతో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను మంత్రులు పరిశీలించారు. 

ఈ సందర్భంగా వివిధ కళాకారుల ప్రదర్శనలను ఆయన తిలకించారు. అక్కడున్న డోలు కళాకారులను పవన్ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. గిరిజన మహిళా నృత్య కళాకారులు సంప్రదాయ థింసా నృత్యం చేయగా వారితో కలిసి పవన్‌ కూడా కాలు కదిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

PAWAN KALYAN DANCE WITH TRIBALS
DEPUTY CM PAWAN KALYAN DANCE
DEPUTY CM DANCE WITH TRIBALS
గిరిజన కళాకారులతో పవన్‌ నృత్యం
PAWAN KALYAN DANCE AT PITHAPURAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CBN Aerial View At Blowout Area

ఇరుసుమండ బ్లోఅవుట్ ప్రాంతాన్ని ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా పరిశీలించిన సీఎం చంద్రబాబు

January 9, 2026 at 4:29 PM IST
RTC Bus Plugged into Pond at Bapatla District

చెరువులోకి దూసుకెళ్లిన 'పల్లెవెలుగు' - డ్రైవర్​ అప్రమత్తతతో తప్పిన ప్రమాదం

January 9, 2026 at 3:02 PM IST
LEOPARD IN TIRUMALA

శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో చిరుత సంచారం - భయాందోళనలో భక్తులు

January 9, 2026 at 2:15 PM IST
The Volleyball Tournament

జమ్మలమడుగులో వాలీబాల్ పోటీలు - సరదాగా ఆడిన మంత్రి సవిత

January 8, 2026 at 6:54 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.