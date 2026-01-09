'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాలు' - గిరిజన కళాకారులతో పవన్ థింసా నృత్యం - PAWAN KALYAN DANCE AT PITHAPURAM
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 9, 2026 at 6:08 PM IST
Deputy CM Pawan Kalyan Dance with Tribals at Pithapuram : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలో నిర్వహించిన 'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాల్లో' పవన్ పాల్గొన్నారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పవన్తో పాటు మంత్రులు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ పాల్గొన్నారు. 3 రోజుల పాటు జరగనున్న సంక్రాంతి మహోత్సవాలకు పలు రకాల స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రా పిండి వంటలతో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను మంత్రులు పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా వివిధ కళాకారుల ప్రదర్శనలను ఆయన తిలకించారు. అక్కడున్న డోలు కళాకారులను పవన్ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. గిరిజన మహిళా నృత్య కళాకారులు సంప్రదాయ థింసా నృత్యం చేయగా వారితో కలిసి పవన్ కూడా కాలు కదిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.
Deputy CM Pawan Kalyan Dance with Tribals at Pithapuram : ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో సంక్రాంతి సంబరాలను ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల క్రీడా మైదానంలో నిర్వహించిన 'పీఠికాపుర సంక్రాంతి మహోత్సవాల్లో' పవన్ పాల్గొన్నారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో పవన్తో పాటు మంత్రులు నారాయణ, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, నాదెండ్ల మనోహర్, కందుల దుర్గేష్ పాల్గొన్నారు. 3 రోజుల పాటు జరగనున్న సంక్రాంతి మహోత్సవాలకు పలు రకాల స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రా పిండి వంటలతో ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లను మంత్రులు పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా వివిధ కళాకారుల ప్రదర్శనలను ఆయన తిలకించారు. అక్కడున్న డోలు కళాకారులను పవన్ ఆప్యాయంగా పలకరించారు. గిరిజన మహిళా నృత్య కళాకారులు సంప్రదాయ థింసా నృత్యం చేయగా వారితో కలిసి పవన్ కూడా కాలు కదిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది.