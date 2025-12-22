LIVE : జనసేన 'పదవి - బాధ్యత' కార్యక్రమం - నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ - JANASENA PROGRAM LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 5:18 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 6:13 PM IST
Janasena Position and Responsibility Meeting Live : కూటమి ప్రభుత్వంలో జనసేన పక్షాన నామినేటెడ్ పదవులు పొందిన వారితో ‘పదవి-బాధ్యత’ కార్యక్రమంలో భాగంగా పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. మంగళగిరి సీకే కన్వెన్షన్ హాల్లో జనసేన 'పదవి-బాధ్యత' సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశానికి జనసేన ప్రజాప్రతినిధులు, నామినేటెడ్ పదవులు పొందిన నేతలు హాజరయ్యారు. నామినేటెడ్ పదవులు పొందిన 3,400 మందితో జనసేన పార్టీ సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా పదవులను ఎంత బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించాలో పవన్ వివరించారు. కూటమి ధర్మాన్ని, స్ఫూర్తిని ఎలా కొనసాగించాలో చెప్పారు. అలాగే నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పారదర్శక పాలన, అవినీతి రహితంగా ప్రజల సేవ చేయాలని సూచించారు. గ్రాస్రూట్ స్థాయిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ బాధ్యతలు, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్పై మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం జనసేన పార్టీలో రాజకీయ జవాబుదారీతనాన్ని పెంపొందించడం, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం లక్ష్యంగా జరుగుతుందని జనసేనా పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే ఈ కార్యక్రమం గురించి మంత్రి మనోహర్ ఆదివారం టెలీకాన్ఫరెన్స్లో పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లకు వివరించారు.
