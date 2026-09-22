Live: పిఠాపురం భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్షప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 10:21 AM IST
Pawan Kalyan at Public Meeting in Pithapuram : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజవర్గంలో జనసేన అధినేత, ఉప మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతుంది. 'పిఠాపురం నిండుగా.. అభివృద్ధి పండుగ' కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పిఠాపురం ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ మైదానంలో జనసేన బహిరంగ సభలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. పిఠాపురంలో రూ.1,500 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. రెండు రోజులపాటు పెద్దఎత్తున ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో పవన్ పాల్గొన్నారు. మరోవైపు చేబ్రోలులోని శ్రీ సీతారామస్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఏకాదశి వ్రతాచరణలో భాగంగా ఉదయం స్వామివారి ప్రాతఃకాల సేవలో పాల్గొన్నారు. రాములవారికి అష్టోత్తరాలతో పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయానికి వచ్చిన పవన్ కి ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనాలు, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో చేబ్రోలు శ్రీ సీతారామస్వామి వారి ఆలయం సమీపంలో సభ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. మరోసారి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. విజయం అనంతరం ఆలయ అభివృద్ధికి రెండు విడతలుగా దాదాపు రూ.90 లక్షల నిధులు మంజూరు చేయించారు. ఆ నిధులతో ఆలయంలో కాలక్షేప మండపం, రథశాల, అన్నదానం కోసం హాలు, యాగశాల నిర్మాణంతో పాటు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.
Pawan Kalyan at Public Meeting in Pithapuram : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజవర్గంలో జనసేన అధినేత, ఉప మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ రెండో రోజు పర్యటన కొనసాగుతుంది. 'పిఠాపురం నిండుగా.. అభివృద్ధి పండుగ' కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పిఠాపురం ఆర్ఆర్బీహెచ్ఆర్ మైదానంలో జనసేన బహిరంగ సభలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొన్నారు. పిఠాపురంలో రూ.1,500 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. రెండు రోజులపాటు పెద్దఎత్తున ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాల్లో పవన్ పాల్గొన్నారు. మరోవైపు చేబ్రోలులోని శ్రీ సీతారామస్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఏకాదశి వ్రతాచరణలో భాగంగా ఉదయం స్వామివారి ప్రాతఃకాల సేవలో పాల్గొన్నారు. రాములవారికి అష్టోత్తరాలతో పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయానికి వచ్చిన పవన్ కి ఆలయ అర్చకులు, అధికారులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయ అర్చకులు వేదాశీర్వచనాలు, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. సార్వత్రిక ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో చేబ్రోలు శ్రీ సీతారామస్వామి వారి ఆలయం సమీపంలో సభ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. మరోసారి స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. విజయం అనంతరం ఆలయ అభివృద్ధికి రెండు విడతలుగా దాదాపు రూ.90 లక్షల నిధులు మంజూరు చేయించారు. ఆ నిధులతో ఆలయంలో కాలక్షేప మండపం, రథశాల, అన్నదానం కోసం హాలు, యాగశాల నిర్మాణంతో పాటు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు.