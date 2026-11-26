మంగళగిరిలో ఓటు వేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 2:33 PM IST
Pawan Casts Vote in Mangalagiri : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ పరిధిలో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మంగళగిరిలోని లక్ష్మీనరసింహ కాలనీలో ఉన్న మున్సిపల్ ప్రాథమిక పాఠశాల పోలింగ్ బూత్లో ఆయన ఓటు వేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో బాధ్యతగా ప్రతి పౌరుడు తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్ను చూసేందుకు. పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పవన్ రాగానే ఒక్కసారిగా జనం ముందకు రావడంతో పోలీసులు అతికష్టం మీద వారిని నియంత్రించారు. పోలింగ్ బూతులోకి నేరుగా వెళ్లిన పవన్ ఓటు వేసి బయటకు వచ్చారు. జనం తాకిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో మీడియాతో మాట్లాడకుండానే అభివాదం చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయారు. పవన్ నివసించే 33వ డివిజన్లో కూటమి తరపున టీడీపీ అభ్యర్ధి నరేష్ బరిలో ఉన్నారు. మేయర్గా టీడీపీ నుంచి పేరం ఏడుకొండలు పోటీ చేస్తున్నారు.
Pawan Casts Vote in Mangalagiri : ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్ పరిధిలో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మంగళగిరిలోని లక్ష్మీనరసింహ కాలనీలో ఉన్న మున్సిపల్ ప్రాథమిక పాఠశాల పోలింగ్ బూత్లో ఆయన ఓటు వేశారు. ప్రజాస్వామ్యంలో బాధ్యతగా ప్రతి పౌరుడు తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని పవన్ పిలుపునిచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్ను చూసేందుకు. పెద్ద సంఖ్యలో అభిమానులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పవన్ రాగానే ఒక్కసారిగా జనం ముందకు రావడంతో పోలీసులు అతికష్టం మీద వారిని నియంత్రించారు. పోలింగ్ బూతులోకి నేరుగా వెళ్లిన పవన్ ఓటు వేసి బయటకు వచ్చారు. జనం తాకిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో మీడియాతో మాట్లాడకుండానే అభివాదం చేసుకుంటూ వెళ్లిపోయారు. పవన్ నివసించే 33వ డివిజన్లో కూటమి తరపున టీడీపీ అభ్యర్ధి నరేష్ బరిలో ఉన్నారు. మేయర్గా టీడీపీ నుంచి పేరం ఏడుకొండలు పోటీ చేస్తున్నారు.