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ఉపముఖ్యమంత్రి పసుపు, కుంకుమ కానుక - పది వేల మంది మహిళలకు చీరల పంపిణీ

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ఉపముఖ్యమంత్రి పసుపు కుంకుమ కానుక (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 1:52 PM IST

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Deputy Cm Gifts Sarees To Women In Pithapuram : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పిఠాపురం ఆడపడుచుల కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా పసుపు, కుంకుమ కానుకగా 10 వేల చీరలను పంపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస్, కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, డీసీసీబీ అధ్యక్షుడు తుమ్మల బాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబుల ఆధ్వర్యంలో ఈ వ్రతాలు వివిధ విడతలుగా కొనసాగాయి. ఈ సామూహిక పూజలలో ప్రతి విడతకు 1,500 మంది చొప్పున మహిళా భక్తులు ఎంతో నిష్ఠతో పాల్గొన్నారు. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన మహిళలకు ఎలాంటి తొక్కిసలాట జరగకుండా ఉండేందుకు, ఆలయ సిబ్బంది ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నాలుగు లైన్ల నుంచి రెండు లైన్లు, ఆపై ఒకే లైన్ ద్వారా భక్తులు వచ్చేలా బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ సిబ్బంది భారీ స్థాయిలో వసతులు కల్పించగా, పూజలు ముగించుకున్న భక్తులకు పాదగయ ఆలయం తరపున ప్రముఖ నాయకులు ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ మాట్లాడుతూ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇంకా భారీ స్థాయిలో ఈ పూజలు నిర్వహించాలని అనుకున్నప్పటికీ, ఆలయ ప్రాంగణం ఇరుగ్గా ఉండటం వల్ల పరిమితులతో నిర్వహించాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.

Deputy Cm Gifts Sarees To Women In Pithapuram : కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురంలో సామూహిక వరలక్ష్మీ వ్రతాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పిఠాపురం ఆడపడుచుల కోసం ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేకంగా పసుపు, కుంకుమ కానుకగా 10 వేల చీరలను పంపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కళ్యాణం శివ శ్రీనివాస్, కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ, డీసీసీబీ అధ్యక్షుడు తుమ్మల బాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే పెండెం దొరబాబుల ఆధ్వర్యంలో ఈ వ్రతాలు వివిధ విడతలుగా కొనసాగాయి. ఈ సామూహిక పూజలలో ప్రతి విడతకు 1,500 మంది చొప్పున మహిళా భక్తులు ఎంతో నిష్ఠతో పాల్గొన్నారు. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన మహిళలకు ఎలాంటి తొక్కిసలాట జరగకుండా ఉండేందుకు, ఆలయ సిబ్బంది ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నాలుగు లైన్ల నుంచి రెండు లైన్లు, ఆపై ఒకే లైన్ ద్వారా భక్తులు వచ్చేలా బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఆలయ సిబ్బంది భారీ స్థాయిలో వసతులు కల్పించగా, పూజలు ముగించుకున్న భక్తులకు పాదగయ ఆలయం తరపున ప్రముఖ నాయకులు ప్రసాదాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పంతం నానాజీ మాట్లాడుతూ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇంకా భారీ స్థాయిలో ఈ పూజలు నిర్వహించాలని అనుకున్నప్పటికీ, ఆలయ ప్రాంగణం ఇరుగ్గా ఉండటం వల్ల పరిమితులతో నిర్వహించాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు.

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TAGGED:

PAWAN SAREE
PASUPU KUNKUMA GIFTS TO WOMEN
పిఠాపురంలో చీరల పంపిణీ
WOMEN CELEBRATES POOJA
DEPUTY CM GIFTS SAREES TO WOMEN

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