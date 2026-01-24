ETV Bharat / Videos

LIVE : ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DY CM BHATTI VIKRAMARKA LIVE

Deputy CM Bhatti Vikramarka Pressmeet Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 12:25 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 12:33 PM IST

Deputy CM Bhatti Vikramarka Pressmeet Live : తెలంగాణకు ఆత్మగా ఉన్న సింగరేణిపై కొన్ని కట్టుకథలు వస్తున్నాయని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. సంస్థ ఉద్యోగుల మానసికస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా కథనాలు, పుకార్లు వస్తున్నాయని తెలిపారు. పెట్టుబడులు అంటూ ఒక పత్రిక రాసిన విషపు కథనంతో వివాదం మొదలైందన్న ఆయన కట్టుకథలు, ఊహాగానాలతో రోజుకో కథ వండివారుస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఏ దోపిడీదారు కోసమే ఎవరి ప్రయోజనాల కోసమో ఈ కథనాలు వస్తున్నట్లు అనిపిస్తోందన్నారు. కొద్దిమందికి లబ్ధి చేసేందుకు సింగరేణిలో సైట్‌ విజిట్‌ అనే నిబంధన పెట్టారని ఊహించుకుని రాశారని ఆక్షేపించారు.అనుకున్న వ్యక్తులకు టెండర్లు ఇచ్చేందుకే నిబంధనలు మార్చారని కథలు అల్లారన్న భట్టి  సైట్ విజిటింగ్‌ అనేది తనకు మేలు జరిగేందుకే పెట్టారని రాశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక పత్రిక కథనం ఆధారంగా మరో నేత లేఖ రాశారన్నారు. సింగరేణి అనేది ఒక అటానమస్ సంస్థ అని, అక్కడ ప్రతి నిర్ణయం మంత్రి మండలి వద్దకు రాదని భట్టి విక్రమార్క వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.  

TAGGED:

DY CM BHATTI VIKRAMARKA LIVE
BHATTI ON SINGARENI MINES ISSUE
భట్టి విక్రమార్క మీడియా సమావేశం
BHATTI VIKRAMARKA PRESSMEET
DY CM BHATTI VIKRAMARKA LIVE

ETV Bharat Telangana Team

