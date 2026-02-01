ETV Bharat / Videos

LIVE : కేంద్ర బడ్జెట్​పై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DEBATE ON UNION BUDGET 2026 LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Debate on Union Budget 2026 Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 9:19 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Debate on Union Budget 2026 Live : వికసిత భారత్‌ దిశగా అడుగులేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్​ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడుతున్నారు. స్వాతంత్య్ర భారతావని చరిత్రలో తొలిసారి కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఆదివారం రోజున ప్రవేశపెట్టారు. వరుసగా తొమ్మిదోసారి బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెడుతున్న తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు సృష్టించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒడిదొడుకులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం సహా ద్రవ్య క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రధాని మోదీ నిర్దేశించిన వికసిత్ భారత్‌ లక్ష్య సాధన దిశలో సంస్కరణల పథాన్ని కొనసాగిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. వృద్ధిరేటు, ఆత్మనిర్భర భారత్‌పై ప్రత్యేక దృష్టిసారించనున్న ఆర్థిక మంత్రి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడేందుకు కీలక ప్రతిపాదనలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. ఏరంగానికి ఎంత కేటాయింపులు జరిపారు? మూలధన వ్యయం, పన్ను రాబడి, పన్నేతర ఆదాయం తదితర వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్రబడ్జెట్​పై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. 

Debate on Union Budget 2026 Live : వికసిత భారత్‌ దిశగా అడుగులేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్​ను పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడుతున్నారు. స్వాతంత్య్ర భారతావని చరిత్రలో తొలిసారి కేంద్ర బడ్జెట్‌ ఆదివారం రోజున ప్రవేశపెట్టారు. వరుసగా తొమ్మిదోసారి బడ్జెట్‌ ప్రవేశపెడుతున్న తొలి ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ రికార్డు సృష్టించారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒడిదొడుకులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడం సహా ద్రవ్య క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రధాని మోదీ నిర్దేశించిన వికసిత్ భారత్‌ లక్ష్య సాధన దిశలో సంస్కరణల పథాన్ని కొనసాగిస్తారనే అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. వృద్ధిరేటు, ఆత్మనిర్భర భారత్‌పై ప్రత్యేక దృష్టిసారించనున్న ఆర్థిక మంత్రి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనిశ్చిత పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడేందుకు కీలక ప్రతిపాదనలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. ఏరంగానికి ఎంత కేటాయింపులు జరిపారు? మూలధన వ్యయం, పన్ను రాబడి, పన్నేతర ఆదాయం తదితర వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్రబడ్జెట్​పై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DEBATE ON UNION BUDGET 2026
DEBATE ON UNION BUDGET 2026 LIVE
కేంద్ర బడ్జెట్​పై చర్చాకార్యక్రమం
DEBATE ON UNION BUDGET 2026 LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Begumpet Air Show 2026 Live

LIVE : బేగంపేట విమానాశ్రయంలో వింగ్స్‌ ఇండియా-2026 ప్రదర్శన

January 31, 2026 at 3:48 PM IST
GHMC Council Last Meeting LIVE

LIVE : జీహెచ్​ఎంసీ చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 31, 2026 at 11:37 AM IST
Medaram Jatara Live 2026

LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జనజాతర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 31, 2026 at 8:14 AM IST
Medaram Sammakka Saralamma Jatara Live

LIVE : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 30, 2026 at 8:26 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.