LIVE : తెలంగాణ బడ్జెట్ కేటాయింపులపై చర్చా కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - DEBATE ON TELANGANA BUDGET 2026
Published : March 20, 2026 at 11:02 AM IST
Debate on Telangana Budget 2026-27 Allocations : తెలంగాణ రాష్ట్రబడ్జెట్ను ఇవాళ శాసనసభ, శాసనమండలిలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక ప్రణాళికను ప్రభుత్వం ఉబయసభల్లో ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి అయిన మల్లు భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మండలిలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. రాజ్యాంగ నిబందనల ప్రకారం బడ్జెట్ను ప్రవేశ పెట్టేముందు బడ్జెట్ కాపీలను మొదట గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాకు ఆర్థిక మంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అందజేశారు. ఆ తరువాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్కు మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిలకు కూడా బడ్జెట్ కాపీలను అందజేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం పెడుతున్న మూడో పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ ఇది. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించారనే విషయాలను ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు మండలిలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్తో పాటు సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతోంది. తెలంగాణ బడ్జెట్ కేటాయింపులపై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Debate on Telangana Budget 2026-27 Allocations : తెలంగాణ రాష్ట్రబడ్జెట్ను ఇవాళ శాసనసభ, శాసనమండలిలో ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక ప్రణాళికను ప్రభుత్వం ఉబయసభల్లో ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రి అయిన మల్లు భట్టివిక్రమార్క శాసనసభలో, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మండలిలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. రాజ్యాంగ నిబందనల ప్రకారం బడ్జెట్ను ప్రవేశ పెట్టేముందు బడ్జెట్ కాపీలను మొదట గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాకు ఆర్థిక మంత్రి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అందజేశారు. ఆ తరువాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి, శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్కు మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డిలకు కూడా బడ్జెట్ కాపీలను అందజేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం పెడుతున్న మూడో పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ ఇది. ఏ రంగానికి ఎంత కేటాయించారనే విషయాలను ఆర్థికమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వివరిస్తున్నారు. మరోవైపు మండలిలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్తో పాటు సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమతుల్యం చేస్తూ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతోంది. తెలంగాణ బడ్జెట్ కేటాయింపులపై ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.