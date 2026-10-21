ETV Bharat / Videos

మన్యం అందాలకు ఫిదా - పోటెత్తిన పర్యాటకులు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మన్యంలో పోటెత్తిన పర్యాటకులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 2:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dasara Tourist Rush to Maredumilli : దసరా పండగ సెలవులను పురస్కరించుకుని మన్యం ప్రాంతం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడింది. ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. ముఖ్యంగా పోలవరం జిల్లాలోని రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతాలకు సందర్శకుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగింది. ఎత్తయిన కొండలు, పచ్చని చెట్లు, జలపాతాల అందాలను చూసి వారు మురిసిపోయారు. పండగ సెలవులు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి విచ్చేసి సందడిగా గడిపారు. మారేడుమిల్లిలోని చావిడికోట పర్యాటక ప్రాంతం అందరినీ విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఇక్కడ కొండల దిగువన కమ్ముకున్న మేఘాలు చూపరులకు కనువిందు చేశాయి. ఈ ప్రకృతి అందాల మధ్య నిలబడి సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ ఉత్సాహంగా గడిపారు. 

మరోవైపు రంపచోడవరం మండలంలోని భూపతిపాలెం జలాశయం వద్ద కూడా పర్యాటకుల కోలాహలం నెలకొంది. చుట్టూ పచ్చని కొండల మధ్య నిశ్చలంగా ఉన్న నీటి సోయగాలను చూసి తన్మయత్వం చెందారు. అలాగే, సమీపంలోని ప్రసిద్ధ జలతరంగిణి జలపాతం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. పైనుంచి జాలువారే నీటి ధారలను చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు. 

Dasara Tourist Rush to Maredumilli : దసరా పండగ సెలవులను పురస్కరించుకుని మన్యం ప్రాంతం పర్యాటకులతో కిటకిటలాడింది. ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదించేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. ముఖ్యంగా పోలవరం జిల్లాలోని రంపచోడవరం, మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతాలకు సందర్శకుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగింది. ఎత్తయిన కొండలు, పచ్చని చెట్లు, జలపాతాల అందాలను చూసి వారు మురిసిపోయారు. పండగ సెలవులు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి విచ్చేసి సందడిగా గడిపారు. మారేడుమిల్లిలోని చావిడికోట పర్యాటక ప్రాంతం అందరినీ విశేషంగా ఆకర్షించింది. ఇక్కడ కొండల దిగువన కమ్ముకున్న మేఘాలు చూపరులకు కనువిందు చేశాయి. ఈ ప్రకృతి అందాల మధ్య నిలబడి సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ ఉత్సాహంగా గడిపారు. 

మరోవైపు రంపచోడవరం మండలంలోని భూపతిపాలెం జలాశయం వద్ద కూడా పర్యాటకుల కోలాహలం నెలకొంది. చుట్టూ పచ్చని కొండల మధ్య నిశ్చలంగా ఉన్న నీటి సోయగాలను చూసి తన్మయత్వం చెందారు. అలాగే, సమీపంలోని ప్రసిద్ధ జలతరంగిణి జలపాతం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. పైనుంచి జాలువారే నీటి ధారలను చూసి మంత్రముగ్ధులయ్యారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

HUGE TOURIST RUSH TO BHUPATHIPALEM
POLAVARAM DISTRICT TOURISM
CROWDS FLOCK TO CHAVIDIKOTA
HUGE CROWD AT POLAVARAM
DASARA TOURIST RUSH TO MAREDUMILLI

ఇలాంటి కథనాలు

Huge Fire Accident Happened In Ichapuram In Srikakulam

ఇచ్ఛాపురంలో ప్లాస్టిక్​ గోదాంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - దగ్ధమైన పైపులు

October 21, 2026 at 1:34 PM IST
Proddatur Dasara Fireworks

ప్రొద్దుటూరులో బాణసంచా ప్రదర్శన - దసరా వేళ నింగిలో వెలుగుల జిలుగులు

October 21, 2026 at 1:19 PM IST
Parveta Utsavam Celebrated Grandly At Srikalahastiswara Temple

శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో ఘనంగా పార్వేట ఉత్సవం

October 21, 2026 at 10:47 AM IST
Massive Python In Rajamahendravaram

రాజమహేంద్రవరంలో భారీ కొండచిలువ కలకలం - భయాందోళనలో స్థానికులు

October 21, 2026 at 9:02 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.