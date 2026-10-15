నవరాత్రుల వైభవం : అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకారాలు, గ్రామోత్సవాలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:32 AM IST
Dasara Navaratri Celebrations : దసరా నవరాత్రులలో భాగంగా అమ్మవార్లను వేర్వేరు చోట్ల వివిధ రూపాల్లో విశేషంగా అలంకరించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళిలో కొత్తమ్మతల్లి 101 జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అమ్మవారి శోభయాత్రను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఆయన సతీమణితో కలిసి ప్రారంభించారు. ప్రముఖ దేవాలయాల నమూనాలతో రూపొందించిన 28 శకటాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. శ్రీశైల మహా క్షేత్రంలో శ్రీ దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నేత్ర శోభితంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల నాలుగో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబ దేవి కూష్మాండ దుర్గ అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాలు, కళాకారుల సందడి నడుమ శ్రీశైల పురవీధుల్లో స్వామి అమ్మవార్లకు రమణీయంగా గ్రామోత్సవం జరిగింది. మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి శ్రీ కుష్మాండ దుర్గా దేవి అలంకారంలో శేష వాహనముపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఉత్సవ మూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారిని సుమారు కోటి రూపాయలు విలువైన నోట్లతో అలంకరించారు. ధనలక్ష్మి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి కుష్మాండ దేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ఆలయానికి అనుబంధంగా కనకాచల కొండపై వెలసిన శ్రీ దుర్గా దేవి అమ్మవారు మీనాక్షి దేవి అలంకరణలో అభయమిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.
Dasara Navaratri Celebrations : దసరా నవరాత్రులలో భాగంగా అమ్మవార్లను వేర్వేరు చోట్ల వివిధ రూపాల్లో విశేషంగా అలంకరించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళిలో కొత్తమ్మతల్లి 101 జాతర మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అమ్మవారి శోభయాత్రను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, ఆయన సతీమణితో కలిసి ప్రారంభించారు. ప్రముఖ దేవాలయాల నమూనాలతో రూపొందించిన 28 శకటాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. శ్రీశైల మహా క్షేత్రంలో శ్రీ దేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నేత్ర శోభితంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల నాలుగో రోజు శ్రీ భ్రమరాంబ దేవి కూష్మాండ దుర్గ అలంకారంలో దర్శనమిచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాలు, కళాకారుల సందడి నడుమ శ్రీశైల పురవీధుల్లో స్వామి అమ్మవార్లకు రమణీయంగా గ్రామోత్సవం జరిగింది. మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలోని బాల త్రిపుర సుందరి దేవి శ్రీ కుష్మాండ దుర్గా దేవి అలంకారంలో శేష వాహనముపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఉత్సవ మూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఊరేగించారు. అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలోని వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారిని సుమారు కోటి రూపాయలు విలువైన నోట్లతో అలంకరించారు. ధనలక్ష్మి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో జ్ఞాన ప్రసూనాంబికాదేవి కుష్మాండ దేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనం ఇచ్చారు. ఆలయానికి అనుబంధంగా కనకాచల కొండపై వెలసిన శ్రీ దుర్గా దేవి అమ్మవారు మీనాక్షి దేవి అలంకరణలో అభయమిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.