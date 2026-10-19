ETV Bharat / Videos

అమ్మవారిని పిలుస్తూ కత్తిసాము, కర్రసాము - అమలాపురంలో ఆకట్టుకున్న 'చెడీ- తాళంఖానా'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అమ్మవారిని పిలుస్తూ కత్తిసాము, కర్రసాము (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 19, 2026 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Chedi-Talankhana performances In Amalapuram : డాక్టర్ బీఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కేంద్రమైన అమలాపురంలో విజయదశమి పండుగ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దసరా ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన అమ్మవారి ఊరేగింపులో ప్రదర్శించిన సాహసోపేతమైన 'చెడి-తళంఖానా' (సాంప్రదాయ యుద్ధ కళలు) ప్రదర్శనలు భక్తులను, ప్రేక్షకులను ఎంతో ఉత్కంఠకు గురిచేశాయి. ఈ విన్యాసాలను తిలకించేందుకు పట్టణ ప్రజలతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా జనం పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. పట్టణానికి చెందిన యువకులు సాంప్రదాయ ఆయుధాలతో చేసిన యుద్ధ విన్యాసాలు అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించాయి. కత్తులు, కర్రలు తిప్పుతూ వారు చేసిన విన్యాసాలు, ప్రజ్వలిస్తున్న కాగడాలతో ప్రాణాలకు తెగించి చేసిన సాహసాలు చూసేవారిని అబ్బురపరిచాయి. యువత ప్రదర్శించిన శౌర్య పరాక్రమాలు ఊరేగింపులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ 'చెడి-తలంఖానా' సంప్రదాయానికి దాదాపు 150 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. నాటి రోజుల్లో అబ్బిరెడ్డి రామదాసు ఈ వినూత్న యుద్ధ కళా ప్రదర్శనల సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఏటా విజయదశమి రోజున ఈ పట్టణ యువకులు పూర్వీకుల నుంచి వారసత్వంగా వస్తున్న ఈ సాహసోపేత ప్రదర్శనలను ఏమాత్రం చెక్కుచెదరకుండా, అదే ఉత్సాహంతో కొనసాగిస్తూ వస్తుండటం విశేషం. దసరా వేడుకల్లో భాగంగా అమలాపురంలో ప్రదర్శించే ఈ యుద్ధ కళా వైభవం కోనసీమ సంస్కృతికి అద్దం పడుతోంది.

Chedi-Talankhana performances In Amalapuram : డాక్టర్ బీఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా కేంద్రమైన అమలాపురంలో విజయదశమి పండుగ సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. దసరా ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా నిర్వహించిన అమ్మవారి ఊరేగింపులో ప్రదర్శించిన సాహసోపేతమైన 'చెడి-తళంఖానా' (సాంప్రదాయ యుద్ధ కళలు) ప్రదర్శనలు భక్తులను, ప్రేక్షకులను ఎంతో ఉత్కంఠకు గురిచేశాయి. ఈ విన్యాసాలను తిలకించేందుకు పట్టణ ప్రజలతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా జనం పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. పట్టణానికి చెందిన యువకులు సాంప్రదాయ ఆయుధాలతో చేసిన యుద్ధ విన్యాసాలు అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించాయి. కత్తులు, కర్రలు తిప్పుతూ వారు చేసిన విన్యాసాలు, ప్రజ్వలిస్తున్న కాగడాలతో ప్రాణాలకు తెగించి చేసిన సాహసాలు చూసేవారిని అబ్బురపరిచాయి. యువత ప్రదర్శించిన శౌర్య పరాక్రమాలు ఊరేగింపులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ 'చెడి-తలంఖానా' సంప్రదాయానికి దాదాపు 150 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. నాటి రోజుల్లో అబ్బిరెడ్డి రామదాసు ఈ వినూత్న యుద్ధ కళా ప్రదర్శనల సంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు ఏటా విజయదశమి రోజున ఈ పట్టణ యువకులు పూర్వీకుల నుంచి వారసత్వంగా వస్తున్న ఈ సాహసోపేత ప్రదర్శనలను ఏమాత్రం చెక్కుచెదరకుండా, అదే ఉత్సాహంతో కొనసాగిస్తూ వస్తుండటం విశేషం. దసరా వేడుకల్లో భాగంగా అమలాపురంలో ప్రదర్శించే ఈ యుద్ధ కళా వైభవం కోనసీమ సంస్కృతికి అద్దం పడుతోంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

AMALAPURAM DASARA VIBES
చెడి తళంఖానా ప్రదర్శనలు
DASARA PROGRAMS IN AMALAPURAM
KONASEEMA DISTRICT PERFORMANCES
DARING CHEDITALANKHANA PERFORMANCES

ఇలాంటి కథనాలు

Chandra_Prabha_Vahana_Seva

తిరుమలలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు - చంద్రప్రభ వాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు

October 18, 2026 at 10:02 PM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026

శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు - సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించిన శ్రీనివాసుడు

October 18, 2026 at 1:42 PM IST
Tirumala Navaratri Brahmotsavam 2026

తిరుమలలో కనులపండువగా బ్రహ్మోత్సవాలు - గజవాహనంపై దర్శనమిచ్చిన శ్రీవారు

October 17, 2026 at 10:12 PM IST
Srisailam Goddess Appeared To Devotees In The Form Of Katyayani:

శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో వైభవంగా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు - కాత్యాయని అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన అమ్మవారు

October 17, 2026 at 1:48 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.