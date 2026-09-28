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'ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతో అలా ఉంటుంది' - ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై దానం వ్యాఖ్య

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ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై దానం నాగేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 1:50 PM IST

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Danam About Khairatabad By Election : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంపై ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రభావం ఉండదని మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్‌ తెలిపారు. ఖైరతాబాద్​లో జరగబోయే ఉప ఎన్నికలో దిమ్మతిరిగే ఫలితం వస్తుందన్నారు. ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో అలా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇవాళ ఉదయం నెక్లెస్‌ రోడ్డులో సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలంటూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఎన్నికల కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్​కుమార్​తో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డిపై దానం పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని బీజేపీ ఓటు చోరీకి పాల్పడుతోందని ఆయన​ ఆక్షేపించారు. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో కిషన్​రెడ్డి సైతం ఓటు చోరీతోనే గెలుపొందారని విమర్శించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్​కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని దానం డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం అంశాన్ని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకొని విచారించాలని ఆయన కోరారు.  

Danam About Khairatabad By Election : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంపై ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రభావం ఉండదని మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్‌ తెలిపారు. ఖైరతాబాద్​లో జరగబోయే ఉప ఎన్నికలో దిమ్మతిరిగే ఫలితం వస్తుందన్నారు. ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో అలా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇవాళ ఉదయం నెక్లెస్‌ రోడ్డులో సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ రాజీనామా చేయాలంటూ కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్‌ పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఎన్నికల కమిషనర్​ జ్ఞానేశ్​కుమార్​తో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డిపై దానం పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని బీజేపీ ఓటు చోరీకి పాల్పడుతోందని ఆయన​ ఆక్షేపించారు. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో కిషన్​రెడ్డి సైతం ఓటు చోరీతోనే గెలుపొందారని విమర్శించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్​కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని దానం డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం అంశాన్ని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకొని విచారించాలని ఆయన కోరారు.  

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TAGGED:

DANAM ABOUT KHAIRATABAD BY ELECTION
DANAM COMMENTS ON CEC GNANESH KUMAR
DANAM ON PROTEST IN NECKLACE ROAD
ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై దానం స్పందన
DANAM ON KHAIRATABAD BY ELECTION

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