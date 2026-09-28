'ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతో అలా ఉంటుంది' - ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికపై దానం వ్యాఖ్య
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Published : September 28, 2026 at 1:50 PM IST
Danam About Khairatabad By Election : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంపై ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రభావం ఉండదని మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ తెలిపారు. ఖైరతాబాద్లో జరగబోయే ఉప ఎన్నికలో దిమ్మతిరిగే ఫలితం వస్తుందన్నారు. ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో అలా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇవాళ ఉదయం నెక్లెస్ రోడ్డులో సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్ పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్తో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డిపై దానం పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని బీజేపీ ఓటు చోరీకి పాల్పడుతోందని ఆయన ఆక్షేపించారు. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో కిషన్రెడ్డి సైతం ఓటు చోరీతోనే గెలుపొందారని విమర్శించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని దానం డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం అంశాన్ని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకొని విచారించాలని ఆయన కోరారు.
Danam About Khairatabad By Election : ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గంపై ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) ప్రభావం ఉండదని మాజీ మంత్రి దానం నాగేందర్ తెలిపారు. ఖైరతాబాద్లో జరగబోయే ఉప ఎన్నికలో దిమ్మతిరిగే ఫలితం వస్తుందన్నారు. ఎవడు కొడితే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో అలా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇవాళ ఉదయం నెక్లెస్ రోడ్డులో సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేయాలంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమంలో దానం నాగేందర్ పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన పలు విషయాలు వెల్లడించారు. ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్కుమార్తో పాటు కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డిపై దానం పలు ఆరోపణలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని బీజేపీ ఓటు చోరీకి పాల్పడుతోందని ఆయన ఆక్షేపించారు. పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో కిషన్రెడ్డి సైతం ఓటు చోరీతోనే గెలుపొందారని విమర్శించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని దానం డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల సంఘం అంశాన్ని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుమోటోగా తీసుకొని విచారించాలని ఆయన కోరారు.