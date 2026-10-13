తాగునీటి కోసం దళితుల ధర్నా - ఖాళీ బిందెలతో నిరసన
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:25 PM IST
Dalit Protest Drinking Water : మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలోని ఎన్.గొల్లపల్లిలో తాగునీటి కోసం దళితులు రోడ్డెక్కారు. ఖాళీ బిందెలతో ప్రజలు రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేపట్టారు. తమకు తాగునీరు ఇప్పించాలంటూ గత మూడేళ్లుగా కోరుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల నిరసనతో రోడ్డుపైన వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దాంతో స్పందించిన అధికారులు త్వరలోనే సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పి ఆందోళనను విరమింపజేయించారు.
మార్కాపురం జిల్లాలోని కనిగిరి నియోజకవర్గంలో తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. బోర్లు ఎండిపోవడంతో ప్రజలు తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్రామంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతో బోర్లు పని చేయడం లేదు. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 79 ఏళ్లు గడిచినా ఇంకా తాగునీటి కోసం దళితులు ధర్నా చేయడం ప్రభుత్వాలకు సిగ్గు చేటని స్థానికులు అంటున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు ఎక్కడికి పోతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Dalit Protest Drinking Water : మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలోని ఎన్.గొల్లపల్లిలో తాగునీటి కోసం దళితులు రోడ్డెక్కారు. ఖాళీ బిందెలతో ప్రజలు రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా చేపట్టారు. తమకు తాగునీరు ఇప్పించాలంటూ గత మూడేళ్లుగా కోరుతున్నా పట్టించుకోవడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల నిరసనతో రోడ్డుపైన వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. దాంతో స్పందించిన అధికారులు త్వరలోనే సమస్యను పరిష్కరిస్తామని చెప్పి ఆందోళనను విరమింపజేయించారు.
మార్కాపురం జిల్లాలోని కనిగిరి నియోజకవర్గంలో తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. బోర్లు ఎండిపోవడంతో ప్రజలు తాగునీటి కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్రామంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతో బోర్లు పని చేయడం లేదు. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 79 ఏళ్లు గడిచినా ఇంకా తాగునీటి కోసం దళితులు ధర్నా చేయడం ప్రభుత్వాలకు సిగ్గు చేటని స్థానికులు అంటున్నారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు ఎక్కడికి పోతోందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.