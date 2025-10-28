ETV Bharat / Videos

తుపానును ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ వెంకటరమణ - FIRE DEPARTMENT DG VENKATARAMANA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Cyclone Montha Fire Department DG Venkataramana Interview : మెుంథా తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో అగ్నిమాపక శాఖ అన్ని విధాలుగా సన్నద్ధమైందని ఆ శాఖ డీజీ వెంకట రమణ స్పష్టం చేశారు. తుపాను ప్రభావిత పరిస్థితులను విజయవాడ అగ్నిమాపక శాఖ ప్రధాన కేంద్రంలో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పలు జిల్లాల్లో మొంథా తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోందని అన్నారు. తుపాను ప్రభావం కారణంగా కొన్ని జిల్లాలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ ఈదురుగాలులతో చెట్లు కూలిపోతున్నాయి. విద్యుత్​ తీగలపై పడి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతోంది. ఎక్కడైనా స్తంభాలు పడినట్లు సమాచారం వస్తే, 5 నుంచి 15 నిమిషాల్లో తొలగిస్తున్నాం అని డీజీ అన్నారు. మెుంథా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 350 మందితో ప్రత్యేక సిబ్బందిని మోహరించామని ఆయన వెల్లడించారు. మెుంథా తుపాన్‌ ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెబుతున్న అగ్నిమాపక డీజీ వెంకటరమణతో మా ప్రతినిధి జయప్రకాష్‌ ముఖాముఖి. 

CYCLONE MONTHA EFFECT IN AP
CYCLONE MONTHA
CYCLONE ALERT IN AP
అగ్నిమాపక శాఖ డీజీ వెంకటరమణ
FIRE DEPARTMENT DG VENKATARAMANA

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇల్లు శుభ్రం చేస్తున్నారా? - ఈ రూల్ పాటిస్తే క్లీనింగ్ వెరీ ఈజీ!

మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!

గ్యాస్​ ప్రమాదాలు - రూపాయి కట్టకుండానే రూ.30 లక్షల బీమా పొందొచ్చు

మార్కెట్​లోకి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

