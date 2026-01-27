LIVE: విజయవాడలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం సైకిల్ యాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం - CYCLE RALLY IN VIJAYAWADA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 4:30 PM IST
Cycle Rally in Vijayawada for a Drug Free Society: రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి మైదాన ప్రాంతాల వరకు మత్తు మందు యథేచ్ఛగా రవాణా అవుతోంది. ఈ క్రమంలో వాటిని నివారించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం 'డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో' అని పిలుపునివ్వడంతో అధికారులు ఎక్కడికక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం ముందడుగు వేస్తూ డ్రగ్స్పై దండయాత్ర అనే నినాదంతో విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మునిసిపల్ స్టేడియం నుంచి 510 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్రను జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ ఎస్వి. రాజ శేఖర బాబు, జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మిశా ఆధ్వర్యంలో చేపట్టారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధులుగా హోంమంత్రి అనిత, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హరీష్ కుమార్ గుప్తాలు పొల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సైకిల్ యాత్ర ప్రత్యక్షప్రసారం.
