ETV Bharat / Videos

LIVE: విజయవాడలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం సైకిల్ యాత్ర - ప్రత్యక్షప్రసారం - CYCLE RALLY IN VIJAYAWADA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Cycle_Rally_in_Vijayawada (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cycle Rally in Vijayawada for a Drug Free Society: రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి మైదాన ప్రాంతాల వరకు మత్తు మందు యథేచ్ఛగా రవాణా అవుతోంది. ఈ క్రమంలో వాటిని నివారించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో' అని పిలుపునివ్వడంతో అధికారులు ఎక్కడికక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం ముందడుగు వేస్తూ డ్రగ్స్​పై దండయాత్ర అనే నినాదంతో విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మునిసిపల్ స్టేడియం నుంచి 510 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్రను జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ ఎస్​వి. రాజ శేఖర బాబు, జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మిశా ఆధ్వర్యంలో చేపట్టారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధులుగా హోంమంత్రి  అనిత, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హరీష్ కుమార్ గుప్తాలు పొల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సైకిల్ యాత్ర ప్రత్యక్షప్రసారం.

Cycle Rally in Vijayawada for a Drug Free Society: రాష్ట్రంలో గంజాయి మహమ్మారి విలయతాండవం చేస్తోంది. ఏజెన్సీ నుంచి మైదాన ప్రాంతాల వరకు మత్తు మందు యథేచ్ఛగా రవాణా అవుతోంది. ఈ క్రమంలో వాటిని నివారించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం 'డ్రగ్స్‌ వద్దు బ్రో' అని పిలుపునివ్వడంతో అధికారులు ఎక్కడికక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డ్రగ్స్ రహిత సమాజం కోసం ముందడుగు వేస్తూ డ్రగ్స్​పై దండయాత్ర అనే నినాదంతో విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మునిసిపల్ స్టేడియం నుంచి 510 కిలోమీటర్ల సైకిల్ యాత్రను జిల్లా పోలీస్ కమీషనర్ ఎస్​వి. రాజ శేఖర బాబు, జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మిశా ఆధ్వర్యంలో చేపట్టారు. ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధులుగా హోంమంత్రి  అనిత, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ హరీష్ కుమార్ గుప్తాలు పొల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సైకిల్ యాత్ర ప్రత్యక్షప్రసారం.

For All Latest Updates

TAGGED:

DRUGS PROGRAM LIVE
VIJAYAWADA CYCLE RALLY LIVE
విజయవాడలో సైకిల్ యాత్ర
CYCLE RALLY LIVE IN VIJAYAWADA
CYCLE RALLY IN VIJAYAWADA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

TDP Parliamentary committees Training classes LIVE

LIVE: టీడీపీ పార్లమెంటరీ కమిటీలకు శిక్షణ తరగతులు-ప్రత్యక్ష ప్రసారం

January 27, 2026 at 12:45 PM IST
Beating Retreat Ceremony LIVE

LIVE: భారత్‌-పాక్ సరిహద్దు వాఘాలో ఘనంగా బీటింగ్ రీట్రీట్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 26, 2026 at 5:05 PM IST
At Home Programme Hosted by Governor at Lok Bhavan LIVE

LIVE: ఏపీ లోక్​భవన్​లో ఎట్​ హోమ్​ కార్యక్రమం - హాజరైన ప్రముఖులు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 26, 2026 at 4:52 PM IST
Republic Day Celebrations Delhi Live

Live: దిల్లీలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 26, 2026 at 10:11 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.