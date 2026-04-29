ఎయిర్టెల్లోకి మారే కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్ - లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితం - PETROL FREE IN KHAMMAM
Published : April 29, 2026 at 6:53 PM IST
Airtel Petrol Free Offer In Khammam : ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలకొన్న ఇంధన కొరత నేపథ్యంలో ఓ ఎయిర్టెల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రకటించిన ఆఫర్ ఇప్పుడు సామాజిక మాధమాల్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలంలో రేళ్ల సతీష్ అనే ఎయిర్టెల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ తన నూతన స్టోర్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వినూత్నంగా ఈ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. ఏ నెట్వర్క్ నుంచైనా తమ ఎయిర్టెల్లోకి మారే కస్టమర్లకు లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితంగా ఇస్తామని ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. బంకుల దగ్గర గంటల తరబడి వేచి చూసినా దొరకని పెట్రోల్, ఇక్కడ సిమ్ మారిస్తే చిటికెలో వస్తుండడంతో వాహనదారులు ఈ స్టోర్ ముందుకు వస్తున్నారు. కొంతమంది పెట్రోల్ కోసం కూడా నెట్వర్క్ మారడానికి ముందుకువస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్కు పోర్ట్ అయ్యి పెట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.
