ETV Bharat / Videos

ఎయిర్‌టెల్‌లోకి మారే కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్ - లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితం - PETROL FREE IN KHAMMAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 6:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Airtel Petrol Free Offer In Khammam : ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలకొన్న ఇంధన కొరత నేపథ్యంలో ఓ ఎయిర్‌టెల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రకటించిన ఆఫర్ ఇప్పుడు సామాజిక మాధమాల్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలంలో రేళ్ల సతీష్ అనే ఎయిర్‌టెల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ తన నూతన స్టోర్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వినూత్నంగా ఈ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. ఏ నెట్‌వర్క్ నుంచైనా తమ ఎయిర్‌టెల్‌లోకి మారే కస్టమర్లకు లీటర్ పెట్రోల్ ఉచితంగా ఇస్తామని ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు. బంకుల దగ్గర గంటల తరబడి వేచి చూసినా దొరకని పెట్రోల్, ఇక్కడ సిమ్ మారిస్తే చిటికెలో వస్తుండడంతో వాహనదారులు ఈ స్టోర్ ముందుకు వస్తున్నారు. కొంతమంది పెట్రోల్ కోసం కూడా నెట్​వర్క్​ మారడానికి ముందుకువస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఎయిర్​టెల్ నెట్​వర్క్​కు పోర్ట్​ అయ్యి పెట్రోల్ తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్​ అవుతుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.