LIVE: విజయవాడలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CULTURAL PROGRAMS OF MLAS AND MLCS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 7:15 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 7:51 PM IST
Cultural Programs of MLAs and MLCs in Vijayawada: విజయవాడ పటమట డొంక రోడ్లోని అంత్రా లూక్స్ ఫంక్షన్ హాలులో ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల ఆత్మయ సమావేశం జరగనుంది. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ఆత్మీయ సమావేశం కానున్నారు. అలానే ఈ సమావేశానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరు కానున్నారు. ఈ సమావేశంలో క్రీడల్లో గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు సీఎం చంద్రబాబు బహుమతుల ప్రదానం చేయనన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణఅ , సభ్యులతో కలిసి విందులో పాల్గొననున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యక్షప్రసారం
3 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పోటీలు : ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలకు ఫిబ్రవరి 24, 25, 26 తేదీల్లో క్రీడా పోటీలు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ పోటీలు మూడు రోజుల పాటు అట్టహాసంగా సాగాయి. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు పరుగు పందెం, వాలీబాల్, కబడ్డీ, క్రికెట్, టేబుల్ టెన్నిస్, టగ్ ఆఫ్ వార్, చెస్, టెన్నికాయిట్, త్రో బాల్, షటిల్, బ్యాడ్మింటన్, షాట్ పుట్, క్యారమ్స్, మ్యూజికల్ చైర్స్, పికిల్ బాల్ వంటి క్రీడలను నిర్వహించారు.
