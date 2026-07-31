భారీవర్షాలు, వరదతో నీట మునిగిన సీఆర్ఫీఎఫ్ క్యాంప్ - నీట మునిగిన సీఆర్పీఎఫ్ క్యాంప్
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Published : July 31, 2026 at 5:18 PM IST
CRPF Camp Merged In Flood water : ఛత్తీస్గఢ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అక్కడి వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. తాజాగా నారాయణపూర్ జిల్లా అబూజ్మాడ్ అటవీ ప్రాంతంలోని బాలేవాడ సీఆర్పీఎఫ్ క్యాంపులోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. దాంతో క్యాంప్ మొత్తం వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. ఒకేసారి వరద రావటంతో క్యాంప్లోని జవాన్లు చెట్లు, రేకులపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. వీరిని అధికారులు రెస్క్యూ చేసి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. తెలంగాణలో కూడా తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో గత మూడు రోజులుగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో ఉత్తర తెలంగాణలో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏజెన్సీ మండలాలు ఉట్నూర్, నార్నూర్, ఇంద్రవెల్లి మండలాల్లో వాగులు, వంకలు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహించాయి. వంకతుమ్మ, నర్సాపూర్, శాంతాపూర్, మత్తడి గూడ సహా 16 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆయా గ్రామాలకు సమీపాన ఉన్న వాగుల్లో ప్రవాహ ఉద్ధృతి వల్ల బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
CRPF Camp Merged In Flood water : ఛత్తీస్గఢ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు అక్కడి వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. తాజాగా నారాయణపూర్ జిల్లా అబూజ్మాడ్ అటవీ ప్రాంతంలోని బాలేవాడ సీఆర్పీఎఫ్ క్యాంపులోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. దాంతో క్యాంప్ మొత్తం వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. ఒకేసారి వరద రావటంతో క్యాంప్లోని జవాన్లు చెట్లు, రేకులపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నారు. వీరిని అధికారులు రెస్క్యూ చేసి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. తెలంగాణలో కూడా తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో గత మూడు రోజులుగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీంతో ఉత్తర తెలంగాణలో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏజెన్సీ మండలాలు ఉట్నూర్, నార్నూర్, ఇంద్రవెల్లి మండలాల్లో వాగులు, వంకలు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహించాయి. వంకతుమ్మ, నర్సాపూర్, శాంతాపూర్, మత్తడి గూడ సహా 16 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆయా గ్రామాలకు సమీపాన ఉన్న వాగుల్లో ప్రవాహ ఉద్ధృతి వల్ల బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.