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మెదక్​లో షాపింగ్​ మాల్ ప్రారంభం - ఉచితమనుకొని భారీగా తరలొచ్చిన జనం

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ఫ్రీ అనుకుని మాల్​కి భారీగా తరలొచ్చిన జనం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 6, 2026 at 5:38 PM IST

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Shopping Mall Opening In Medak : మెదక్​లో ఓ షాపింగ్​మాల్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. మెదక్ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్​రావు షాపింగ్ మాల్‌ను ప్రారంభించగా సినీనటి ఫరియా అబ్దుల్లా సందడి చేశారు. ప్రారంభోత్సవానికి ప్రముఖలు వస్తున్నారన్న నేపథ్యంలో యాజమాన్యం ప్రజలను లోపలికి అనుమతించ లేదు. దీంతో అభిమానులు, మహిళలు మూడు గంటల పాటు బయటే వేచి ఉన్నారు. అతిథులు వెళ్లిన అనంతరం ప్రజలను లోపలికి అనుమతించడంతో భారీగా జనం షాపింగ్ మాల్‌లోకి దూసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో షాపింగ్ మాల్‌లో ఉచితంగా చీరలు, డ్రెస్సులు ఇస్తున్నారనే భావనతో కొందరు కౌంటర్ల వద్ద ఉన్న చీరలు, డ్రెస్సులు చేతబట్టుకుని బయటకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వారిని గమనించిన యాజమాన్యం వెంటనే అప్రమత్తమై బయటకు వెళ్లే వారి వస్త్రాలకు సంబంధించిన బిల్లులు చూపించాలని కోరారు. వారి వద్ద బిల్లులు లేకపోవడంతో దుస్తులను తిరిగి తీసుకున్నారు. ప్రారంభోత్సవం రోజు జరిగిన ఈ అనూహ్య ఘటన స్థానికంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

Shopping Mall Opening In Medak : మెదక్​లో ఓ షాపింగ్​మాల్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. మెదక్ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి రోహిత్​రావు షాపింగ్ మాల్‌ను ప్రారంభించగా సినీనటి ఫరియా అబ్దుల్లా సందడి చేశారు. ప్రారంభోత్సవానికి ప్రముఖలు వస్తున్నారన్న నేపథ్యంలో యాజమాన్యం ప్రజలను లోపలికి అనుమతించ లేదు. దీంతో అభిమానులు, మహిళలు మూడు గంటల పాటు బయటే వేచి ఉన్నారు. అతిథులు వెళ్లిన అనంతరం ప్రజలను లోపలికి అనుమతించడంతో భారీగా జనం షాపింగ్ మాల్‌లోకి దూసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో షాపింగ్ మాల్‌లో ఉచితంగా చీరలు, డ్రెస్సులు ఇస్తున్నారనే భావనతో కొందరు కౌంటర్ల వద్ద ఉన్న చీరలు, డ్రెస్సులు చేతబట్టుకుని బయటకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వారిని గమనించిన యాజమాన్యం వెంటనే అప్రమత్తమై బయటకు వెళ్లే వారి వస్త్రాలకు సంబంధించిన బిల్లులు చూపించాలని కోరారు. వారి వద్ద బిల్లులు లేకపోవడంతో దుస్తులను తిరిగి తీసుకున్నారు. ప్రారంభోత్సవం రోజు జరిగిన ఈ అనూహ్య ఘటన స్థానికంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

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CROWDS FLOCKED SHOPPING MALL MEDAK
మెదక్​లో ఫ్రీ అనుకొని తరలొచ్చిన జనం
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SHOPPING MALL IN OPENING IN MEDAK
SHOPPING MALL INAUGURATION MEDAK

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