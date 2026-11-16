కార్తిక సోమవారం - శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో భక్తుల రద్దీ - నిండిన క్యూలైన్లు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:44 PM IST
Srikalahasti Temple On Karthika Monday : పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కార్తిక మాసంలో వచ్చే సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని, ప్రముఖ వాయులింగ క్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయ పరిసరాలు 'ఓం నమః శివాయ' పంచాక్షరీ మంత్రోచ్ఛారణలతో మార్మోగుతున్నాయి. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో సర్వదర్శనం క్యూలైన్లు భక్తులతో పూర్తిగా కిక్కిరిసిపోయాయి. స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనం కోసం భక్తులు క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉంటున్నారు. మరోవైపు, కార్తీక సోమవారం విశిష్టతను పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహిళా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి, ఆలయ ఆవరణలో కార్తీక దీపాలను వెలిగించి తమ భక్తిశ్రద్ధలను చాటుకున్నారు. వేలాదిగా వెలిగించిన దీపాల కాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. భక్తుల రద్దీని ముందుగానే అంచనా వేసిన ఆలయ అధికారులు, అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించారు. ఆలయ ఉన్నతాధికారులు, సిబ్బంది నిరంతరం క్యూలైన్ల నిర్వహణను, దర్శన ఏర్పాట్లను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ, భక్తులకు త్వరితగతిన దర్శనం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.
Srikalahasti Temple On Karthika Monday : పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన కార్తిక మాసంలో వచ్చే సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని, ప్రముఖ వాయులింగ క్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయ పరిసరాలు 'ఓం నమః శివాయ' పంచాక్షరీ మంత్రోచ్ఛారణలతో మార్మోగుతున్నాయి. శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉండటంతో సర్వదర్శనం క్యూలైన్లు భక్తులతో పూర్తిగా కిక్కిరిసిపోయాయి. స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనం కోసం భక్తులు క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉంటున్నారు. మరోవైపు, కార్తీక సోమవారం విశిష్టతను పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహిళా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి, ఆలయ ఆవరణలో కార్తీక దీపాలను వెలిగించి తమ భక్తిశ్రద్ధలను చాటుకున్నారు. వేలాదిగా వెలిగించిన దీపాల కాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. భక్తుల రద్దీని ముందుగానే అంచనా వేసిన ఆలయ అధికారులు, అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించారు. ఆలయ ఉన్నతాధికారులు, సిబ్బంది నిరంతరం క్యూలైన్ల నిర్వహణను, దర్శన ఏర్పాట్లను స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ, భక్తులకు త్వరితగతిన దర్శనం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.