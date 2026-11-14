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గర్నెపూడి చెరువులో మొసలి కలకలం - భయాందోళనలో గ్రామస్థులు

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గర్నెపూడి చెరువులో మొసలి కలకలం - భయాందోళనలో గ్రామస్థులు (Crocodile Spotted in Garnipudi Village Pond)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2026 at 12:06 PM IST

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Crocodile Spotted in Garnipudi Village Pond : నిత్యం గ్రామస్థులు వినియోగించుకునే తాగునీటి చెరువులో మొసలి కనిపించడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు మండలంలోని గర్నెపూడి చెరువులో మొసలి సంచారాన్ని శుక్రవారం గుర్తించిన స్థానికులు అప్రమత్తమై రెవెన్యూ అధికారులకు, పోలీసులకు తెలిపారు. తహసీల్దార్‌ బ్రహ్మయ్య, ఎస్సై అంకమ్మరావులు సిబ్బందితో చెరువు వద్దకు చేరుకున్నారు. 

అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో డీఎఫ్‌వో సౌజన్య, రేంజర్‌ జీవన్‌కుమార్, బీట్‌ ఆఫీసర్‌ రమేశ్‌లు వచ్చి పరిశీలించారు. మొసళ్లను పట్టుకునే వారితో దాన్ని బంధించి నదికి తరలించేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అప్పటివరకు ప్రజలు చెరువు వైపు వెళ్లవద్దని సూచించారు. పశువులను చెరువు నీటికి వదలొద్దని సూచించారు. ఇటీవల వచ్చిన వరదలతో సమీపంలోని వరద నీటి కాలువల నుంచి ఇక్కడి చేరి ఉంటుందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో మొసలి రావడం, కనిపించడంతో గ్రామస్థుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. దాన్ని చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో వివిధ గ్రామాల ప్రజలు చెరువు వద్దకు చేరుకొని ఆత్రుతతో చూశారు.

Crocodile Spotted in Garnipudi Village Pond : నిత్యం గ్రామస్థులు వినియోగించుకునే తాగునీటి చెరువులో మొసలి కనిపించడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు మండలంలోని గర్నెపూడి చెరువులో మొసలి సంచారాన్ని శుక్రవారం గుర్తించిన స్థానికులు అప్రమత్తమై రెవెన్యూ అధికారులకు, పోలీసులకు తెలిపారు. తహసీల్దార్‌ బ్రహ్మయ్య, ఎస్సై అంకమ్మరావులు సిబ్బందితో చెరువు వద్దకు చేరుకున్నారు. 

అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో డీఎఫ్‌వో సౌజన్య, రేంజర్‌ జీవన్‌కుమార్, బీట్‌ ఆఫీసర్‌ రమేశ్‌లు వచ్చి పరిశీలించారు. మొసళ్లను పట్టుకునే వారితో దాన్ని బంధించి నదికి తరలించేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. అప్పటివరకు ప్రజలు చెరువు వైపు వెళ్లవద్దని సూచించారు. పశువులను చెరువు నీటికి వదలొద్దని సూచించారు. ఇటీవల వచ్చిన వరదలతో సమీపంలోని వరద నీటి కాలువల నుంచి ఇక్కడి చేరి ఉంటుందని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో మొసలి రావడం, కనిపించడంతో గ్రామస్థుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. దాన్ని చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో వివిధ గ్రామాల ప్రజలు చెరువు వద్దకు చేరుకొని ఆత్రుతతో చూశారు.

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TAGGED:

గర్నెపూడి చెరువులో మొసలి
CROCODILE SPOTTED IN GARNIPUDI POND
CROCODILE ROAMING IN VILLAGE POND
CROCODILE SPOTTED IN BAPATLA

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