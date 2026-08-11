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కృష్ణా నదిలో మొసలి - లంకగట్టుపైకి చేరడంతో భయాందోళనలో స్థానికులు - CROCODILE NEWS

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కృష్ణా నదిలో మొసలి - లంకగట్టుపైకి చేరడంతో భయాందోనలో స్థానికులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 6:51 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 7:12 PM IST

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Crocodile in Krishna River at Amaravati Region: అమరావతి ప్రాంతంలో కృష్ణా నదిలో మొసలి కలకలం రేపింది. తాళ్లాయపాలెం రేవు సమీపంలోని లంకగట్టుపైకి భారీ మొసలి చేరడంతో చేపల వేటకు, ఇతర పనులకు వెళ్లిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రజల అలికిడిని గమనించిన మొసలి క్షణాల్లోనే తిరిగి నదిలోకి జారుకుంది. పనులకు వెళ్లిన వారు తీసిన మొసలి ఫొటో రాజధాని గ్రామాల్లో చర్చకు దారి తీసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వేరొక ప్రాంతంలో దొరికిన మూడు మొసళ్లను అటవీ శాఖకు అప్పగించకుండా కృష్ణా నదిలోనే విడిచి పెట్టారని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

'మేము వెళ్లినప్పుడు కనిపించలేదు. మా వాళ్లు వేటకు వెళ్లినప్పుడు గట్టుమీద మొసలిని చూశారు. ఫొటోలు తీసి అందరికీ పంపిచారు. గత ప్రభుత్వంలో ఒకసారి ఇలాగే 3 మొసళ్లు బయటకొచ్చాయి. వాటిని మళ్లీ నదిలో విడిచిపెట్టారని తెలిసింది అప్పట్లోనే. అందులో ఒకటే ఇప్పుడు బయటకొచ్చిందేమో అని మాకు అనుమానంగా ఉంది.' -స్థానికులు 

Crocodile in Krishna River at Amaravati Region: అమరావతి ప్రాంతంలో కృష్ణా నదిలో మొసలి కలకలం రేపింది. తాళ్లాయపాలెం రేవు సమీపంలోని లంకగట్టుపైకి భారీ మొసలి చేరడంతో చేపల వేటకు, ఇతర పనులకు వెళ్లిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రజల అలికిడిని గమనించిన మొసలి క్షణాల్లోనే తిరిగి నదిలోకి జారుకుంది. పనులకు వెళ్లిన వారు తీసిన మొసలి ఫొటో రాజధాని గ్రామాల్లో చర్చకు దారి తీసింది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో వేరొక ప్రాంతంలో దొరికిన మూడు మొసళ్లను అటవీ శాఖకు అప్పగించకుండా కృష్ణా నదిలోనే విడిచి పెట్టారని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.

'మేము వెళ్లినప్పుడు కనిపించలేదు. మా వాళ్లు వేటకు వెళ్లినప్పుడు గట్టుమీద మొసలిని చూశారు. ఫొటోలు తీసి అందరికీ పంపిచారు. గత ప్రభుత్వంలో ఒకసారి ఇలాగే 3 మొసళ్లు బయటకొచ్చాయి. వాటిని మళ్లీ నదిలో విడిచిపెట్టారని తెలిసింది అప్పట్లోనే. అందులో ఒకటే ఇప్పుడు బయటకొచ్చిందేమో అని మాకు అనుమానంగా ఉంది.' -స్థానికులు 

Last Updated : August 11, 2026 at 7:12 PM IST

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TAGGED:

CROCODILE SPOTTED IN KRISHNA RIVER
CROCODILE AT AMARAVATI REGION
కృష్ణా నదిలో మొసలి కలకలం
CROCODILE NEWS
CROCODILE AT KRISHNA RIVER

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