సిరాజ్ బాయ్ - నమాజ్ టైమ్ - MOHAMMED SIRAJ RAMAZAN PRAYER
Published : March 21, 2026 at 4:45 PM IST
Mohammed Siraj Ramazan Prayer : రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకుని భారత క్రికెటర్ మొహమ్మద్ సిరాజ్ మెహదీపట్నం ఫస్ట్ లాన్సర్ ప్రాంతంలోని ఈద్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. పండుగ రోజు ఉదయం నిర్వహించిన నమాజ్లో ఆయన భక్తితో పాల్గొని దేశం, ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రార్థనల అనంతరం సిరాజ్ తన స్నేహితులు, స్థానికులతో కలిసి పండుగ శుభాకాంక్షలు పంచుకున్నారు. అభిమానులు ఆయనను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా సిరాజ్ అందరితో సరదాగా మాట్లాడి, సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ సందడి చేశారు.
రంజాన్ పండుగను శాంతి, సౌభ్రాతృత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. రంజాన్ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మక్కామసీద్లో వేలమంది ముస్లీంలు సామూహిక ప్రార్థనలు చేశారు. మీరాలం ఈద్గాలో ప్రార్థనలకు ముస్లీంలు భారీగా తరలివచ్చారు. రంజాన్ సందర్భంగా నగరంలోని సందడి వాతావరణం కనిపించింది. ఎక్కడా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
