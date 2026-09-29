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సోహ్రబుద్దీన్ ఎన్‌కౌంటర్ కేసుపై సుప్రీం జోక్యాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం : నారాయణ

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సోహ్రబుద్దీన్ ఎన్‌కౌంటర్ కేసుపై సుప్రీం జోక్యాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం : నారాయణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 1:25 PM IST

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CPI Narayana On Sohrabuddin Case : అమిత్ షా డిశ్చార్జ్‌కు సంబంధించిన న్యాయ ప్రక్రియ, జస్టిస్ లోయా మరణానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు ఇతర నిందితులకు సంబంధించిన కేసులను కూడా చట్టపరంగా సాధ్యమైన పరిధిలో సమగ్రంగా పరిశీలించాలని సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె.నారాయణ సుప్రీం కోర్టును కోరారు. సోహ్రబుద్దీన్ షేక్‌ ఎన్​కౌంటర్ ఘటనలో ఈ కేసుల సున్నితత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని విచారణ చేపడుతున్న న్యాయమూర్తులకు ప్రత్యేక భద్రత, రక్షణ కల్పించాలని సూచించారు. వారు ఎలాంటి భయం, ఒత్తిడి లేకుండా రాజ్యాంగబద్ధమైన విధులను స్వతంత్రంగా నిర్వర్తించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

సోహ్రబుద్దీన్ షేక్‌తో పాటు ఆయన భార్య కౌసర్ బీ, ఆయన సన్నిహితుడు తులసీరాం ప్రజాపతి వరుసగా జరిగిన ఆరోపిత ఎన్‌కౌంటర్ హత్యల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును విచారిస్తున్న జస్టిస్ బీ.హెచ్. లోయా మరణం కూడా అప్పట్లో తీవ్ర ప్రజా వివాదానికి దారితీసిందన్నారు. అప్పటి గుజరాత్ హోంమంత్రి, ప్రస్తుత కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. అనంతరం ఆయన డిశ్చార్జ్ అయ్యారని అన్నారు.

CPI Narayana On Sohrabuddin Case : అమిత్ షా డిశ్చార్జ్‌కు సంబంధించిన న్యాయ ప్రక్రియ, జస్టిస్ లోయా మరణానికి సంబంధించిన పరిస్థితులు ఇతర నిందితులకు సంబంధించిన కేసులను కూడా చట్టపరంగా సాధ్యమైన పరిధిలో సమగ్రంగా పరిశీలించాలని సీపీఐ జాతీయ కార్యదర్శి కె.నారాయణ సుప్రీం కోర్టును కోరారు. సోహ్రబుద్దీన్ షేక్‌ ఎన్​కౌంటర్ ఘటనలో ఈ కేసుల సున్నితత్వాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని విచారణ చేపడుతున్న న్యాయమూర్తులకు ప్రత్యేక భద్రత, రక్షణ కల్పించాలని సూచించారు. వారు ఎలాంటి భయం, ఒత్తిడి లేకుండా రాజ్యాంగబద్ధమైన విధులను స్వతంత్రంగా నిర్వర్తించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

సోహ్రబుద్దీన్ షేక్‌తో పాటు ఆయన భార్య కౌసర్ బీ, ఆయన సన్నిహితుడు తులసీరాం ప్రజాపతి వరుసగా జరిగిన ఆరోపిత ఎన్‌కౌంటర్ హత్యల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును విచారిస్తున్న జస్టిస్ బీ.హెచ్. లోయా మరణం కూడా అప్పట్లో తీవ్ర ప్రజా వివాదానికి దారితీసిందన్నారు. అప్పటి గుజరాత్ హోంమంత్రి, ప్రస్తుత కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. అనంతరం ఆయన డిశ్చార్జ్ అయ్యారని అన్నారు.

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TAGGED:

NARAYANA ON SOHRABUDDIN ENCOUNTER
CPI NARAYANA ON AMIT SHAH CASE
AMIT SHAH IN SOHRABUDDIN CASE
సోహ్రబుద్దీన్ ఎన్‌కౌంటర్ కేసు
CPI NARAYANA ON SOHRABUDDIN CASE

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