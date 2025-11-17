ETV Bharat / Videos

LIVE : ఐబొమ్మ కీలక నిందితుడి అరెస్ట్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న సీపీ సజ్జనార్ - CP SAJJANAR PRESS MEET LIVE

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 11:39 AM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 12:17 PM IST

1 Min Read
CP sajjanar Press Meet on Movie Piracy Case Live : సినిమాల పైరసీ వెబ్‌సైట్‌ ఐబొమ్మ కేసులో పోలీసులు మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవికి సహకరించిన శివాజీ, ప్రశాంత్ అనే ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన సైబర్‌క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఐ బొమ్మ కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్​పై టాలీవుడ్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్​ను పలువురు సినీ ప్రముఖులు కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సీపీ సజ్జనార్‌ను కలిసిన వారిలో నిర్మాతలు దిల్‌రాజు, సురేశ్‌బాబు, చిరంజీవి, నాగార్జున, రాజమౌళి ఉన్నారు. టాలీవుడ్ పైరసీని అరికట్టడంతో తమకు సహకరించినందుకు వారు సీపీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కేసు వివరాలను పోలీస్ కమాండ్ సెంటర్​లో సీపీ సజ్జనార్ మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. చాలారోజులుగా టాలీవుడ్, ఇతర భాషల మూవీలను పైరసీ చేసి ఐ బొమ్మ వెబ్​సైట్​లో పెడుతున్న ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు రెండు రోజుల క్రితం అరెస్ట్ చేశారు. తనను పట్టుకోవాలని చాలెంజ్ చేసిన రవిని పోలీసులు చాలా కాలంగా వెతుకుతున్నారు. మొత్తానికి శనివారం అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు. నిన్న ఆయనతోనే ఐబొమ్మ, బప్పం వెబ్​సైట్లను మూసివేయించారు. కేసు వివరాలను సీపీ వివరిస్తున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం. 

Last Updated : November 17, 2025 at 12:17 PM IST

TAGGED:

CP SAJJANAR PRESS MEET
CP SAJJANAR ON IBOMMA BAPPAM
CP SAJJANAR ON MOVIE PIRACY
CP SAJJANAR PRESS MEET LIVE

