LIVE : ఐబొమ్మ కీలక నిందితుడి అరెస్ట్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న సీపీ సజ్జనార్ - CP SAJJANAR PRESS MEET LIVE
Published : November 17, 2025 at 11:39 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 12:17 PM IST
CP sajjanar Press Meet on Movie Piracy Case Live : సినిమాల పైరసీ వెబ్సైట్ ఐబొమ్మ కేసులో పోలీసులు మరో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవికి సహకరించిన శివాజీ, ప్రశాంత్ అనే ఇద్దరిని అరెస్టు చేసిన సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఐ బొమ్మ కీలక నిందితుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్పై టాలీవుడ్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ను పలువురు సినీ ప్రముఖులు కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సీపీ సజ్జనార్ను కలిసిన వారిలో నిర్మాతలు దిల్రాజు, సురేశ్బాబు, చిరంజీవి, నాగార్జున, రాజమౌళి ఉన్నారు. టాలీవుడ్ పైరసీని అరికట్టడంతో తమకు సహకరించినందుకు వారు సీపీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కేసు వివరాలను పోలీస్ కమాండ్ సెంటర్లో సీపీ సజ్జనార్ మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. చాలారోజులుగా టాలీవుడ్, ఇతర భాషల మూవీలను పైరసీ చేసి ఐ బొమ్మ వెబ్సైట్లో పెడుతున్న ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు రెండు రోజుల క్రితం అరెస్ట్ చేశారు. తనను పట్టుకోవాలని చాలెంజ్ చేసిన రవిని పోలీసులు చాలా కాలంగా వెతుకుతున్నారు. మొత్తానికి శనివారం అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించారు. నిన్న ఆయనతోనే ఐబొమ్మ, బప్పం వెబ్సైట్లను మూసివేయించారు. కేసు వివరాలను సీపీ వివరిస్తున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం.
