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LIVE : హైదరాబాద్​లో వినాయక నిమజ్జనాలపై సీపీ సజ్జనర్ మీడియా సమావేశం

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మీడియాతో మాట్లాడుతున్న సీపీ సజ్జనర్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 1:21 PM IST

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Hyderabad CP Sajjanar Pressmeet on Ganesha immersions in Hyderabad : జంట నగరాల్లో గణేష్‌ నిమజ్జనోత్స వేడుకలు పూర్తయ్యాయి. నిన్న మధ్యాహ్నం సమయానికే ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి నిమజ్జనం పూర్తి మిగతా విగ్రహాలు కూడా ట్యాంక్​బండ్​కు క్యూ కట్టాయి. రాత్రంగా సాగిన కూడా ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు శోభయాత్ర ముగిసింది. నిమజ్జనం ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసేలా పోలీస్ అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌... డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌, గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ కమిషనర్‌ కర్ణన్‌, సీపీ సజ్జనార్‌, హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ ప్రియాంక అలతో కలిసి నిన్న ఏరియల్‌ సర్వే ద్వారా శోభయాత్రను పరిశీలించారు. భాగ్యనగరంలో నిమజ్జన శోభ ముగిసిన అనంతరం సీపీ సజ్జనార్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. నిమజ్జనానికి సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు నిమజ్జనంలో పాల్గొన్నారని వివరించారు. సజ్జనార్ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాచూద్దాం.

Hyderabad CP Sajjanar Pressmeet on Ganesha immersions in Hyderabad : జంట నగరాల్లో గణేష్‌ నిమజ్జనోత్స వేడుకలు పూర్తయ్యాయి. నిన్న మధ్యాహ్నం సమయానికే ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి నిమజ్జనం పూర్తి మిగతా విగ్రహాలు కూడా ట్యాంక్​బండ్​కు క్యూ కట్టాయి. రాత్రంగా సాగిన కూడా ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు శోభయాత్ర ముగిసింది. నిమజ్జనం ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేసేలా పోలీస్ అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌... డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌, గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ కమిషనర్‌ కర్ణన్‌, సీపీ సజ్జనార్‌, హైదరాబాద్‌ కలెక్టర్‌ ప్రియాంక అలతో కలిసి నిన్న ఏరియల్‌ సర్వే ద్వారా శోభయాత్రను పరిశీలించారు. భాగ్యనగరంలో నిమజ్జన శోభ ముగిసిన అనంతరం సీపీ సజ్జనార్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. నిమజ్జనానికి సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు నిమజ్జనంలో పాల్గొన్నారని వివరించారు. సజ్జనార్ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారాచూద్దాం.

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SAJJANAR PRESSMEET
సీపీ సజ్జనర్ మీడియా సమావేశం
GANESHA IMMERSIONS IN HYDERABAD
GANESHA IMMERSIONS IN HYDERABAD

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