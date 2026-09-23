Live : గణేశ్ నిమజ్జనంపై సీపీ సజ్జనార్ ప్రెస్మీట్
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Published : September 23, 2026 at 4:34 PM IST
CP Sajjanar Pressmeet Live : హైదరాబాద్లో శుక్రవారం జరిగే గణేశ్ నిమజ్జన సామూహిక ఊరేగింపు వేడుకలు ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు భారీ ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్ సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. గణేశ్ నిమజ్జన శోభాయాత్రలు, ఉత్సవాలు సురక్షితంగా ముగిసేందుకు పోలీస్ కమిషనర్ కీలక జాగ్రత్తలు జారీ చేశారు. భక్తులు, మండప నిర్వాహకులు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. డీజేలు, భారీ శబ్దాలు వచ్చే సౌండ్ సిస్టమ్స్కు ఎలాంటి అనుమతులు లేవన్నారు. నిమజ్జన సమయంలో పంచే ప్రసాదాలు, ఇతర వ్యర్థాలను రోడ్లపై పడేయకుండా చెత్తడబ్బాల్లోనే వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. బాలాపూర్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు అధికారులకు తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో పాటు, పండల్ నిర్వాహకులు వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలు, ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు పోలీసులకు పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు. సీపీ సజ్జనర్ మీడియా సమావేశాన్ని లైవ్లో చూద్దాం
CP Sajjanar Pressmeet Live : హైదరాబాద్లో శుక్రవారం జరిగే గణేశ్ నిమజ్జన సామూహిక ఊరేగింపు వేడుకలు ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు భారీ ఎత్తున పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నగర పోలీసు కమిషనర్ సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. గణేశ్ నిమజ్జన శోభాయాత్రలు, ఉత్సవాలు సురక్షితంగా ముగిసేందుకు పోలీస్ కమిషనర్ కీలక జాగ్రత్తలు జారీ చేశారు. భక్తులు, మండప నిర్వాహకులు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు. డీజేలు, భారీ శబ్దాలు వచ్చే సౌండ్ సిస్టమ్స్కు ఎలాంటి అనుమతులు లేవన్నారు. నిమజ్జన సమయంలో పంచే ప్రసాదాలు, ఇతర వ్యర్థాలను రోడ్లపై పడేయకుండా చెత్తడబ్బాల్లోనే వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. బాలాపూర్ నుంచి ట్యాంక్ బండ్ వరకు అధికారులకు తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో పాటు, పండల్ నిర్వాహకులు వర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలు, ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు పోలీసులకు పూర్తి సహకారం అందించాలని కోరారు. సీపీ సజ్జనర్ మీడియా సమావేశాన్ని లైవ్లో చూద్దాం