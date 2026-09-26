గణేశ్ నిమజ్జనాలు సూపర్ సక్సెస్ - ఆనందంతో స్టెప్పులేసిన సీపీ సజ్జనర్
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Published : September 26, 2026 at 2:25 PM IST
Hyderabad CP Sajjanar Dance Video Viral : హైదరాబాద్ నగరంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు విజయవంతమయ్యాయి. గణనాథుడి నవరాత్రి వేడుకల్లో చివరి ఘట్టమైన నిమజ్జన వేడుకలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పోలీస్, మున్సిపల్, ఇతర శాఖలకు చెందిన సిబ్బంది పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవాలు విజయవంతమైన వేళ తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ కింద పోలీస్ సిబ్బంది ఆనందంతో సంబురాలు చేసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ కూడా డ్యాన్స్ చేసి అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. నిమజ్జనానికి సహకరించిన అందరికీ సజ్జనర్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సహకారం అందించారని తెలిపారు. ఖైరతాబాద్ నిమజ్జనానికి 30 లక్షలు, బాలాపూర్ నిమజ్జనానికి 15 లక్షల మంది హాజరైనట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా తమ సిబ్బందితో పాటు స్టెప్పులు వేసి ఆయన అందరిలో జోష్ నింపారు. గణేశ్ నిమజ్జనాలు విజయవంతమవ్వడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
Hyderabad CP Sajjanar Dance Video Viral : హైదరాబాద్ నగరంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు విజయవంతమయ్యాయి. గణనాథుడి నవరాత్రి వేడుకల్లో చివరి ఘట్టమైన నిమజ్జన వేడుకలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పోలీస్, మున్సిపల్, ఇతర శాఖలకు చెందిన సిబ్బంది పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవాలు విజయవంతమైన వేళ తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ కింద పోలీస్ సిబ్బంది ఆనందంతో సంబురాలు చేసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ కూడా డ్యాన్స్ చేసి అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. నిమజ్జనానికి సహకరించిన అందరికీ సజ్జనర్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సహకారం అందించారని తెలిపారు. ఖైరతాబాద్ నిమజ్జనానికి 30 లక్షలు, బాలాపూర్ నిమజ్జనానికి 15 లక్షల మంది హాజరైనట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా తమ సిబ్బందితో పాటు స్టెప్పులు వేసి ఆయన అందరిలో జోష్ నింపారు. గణేశ్ నిమజ్జనాలు విజయవంతమవ్వడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.