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గణేశ్ నిమజ్జనాలు సూపర్ సక్సెస్ - ఆనందంతో స్టెప్పులేసిన సీపీ సజ్జనర్​

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గణేశ్ నిమజ్జనాలు సూపర్ సక్సెస్ - ఆనందంతో స్టెప్పులేసిన సీపీ సజ్జనర్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 2:25 PM IST

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Hyderabad CP Sajjanar Dance Video Viral : హైదరాబాద్​ నగరంలో గణేశ్​ ఉత్సవాలు విజయవంతమయ్యాయి. గణనాథుడి నవరాత్రి వేడుకల్లో చివరి ఘట్టమైన నిమజ్జన వేడుకలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పోలీస్, మున్సిపల్, ఇతర శాఖలకు చెందిన సిబ్బంది పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవాలు విజయవంతమైన వేళ తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ కింద పోలీస్ సిబ్బంది ఆనందంతో సంబురాలు చేసుకున్నారు.

ఈ క్రమంలోనే సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ కూడా డ్యాన్స్​ చేసి అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. నిమజ్జనానికి సహకరించిన అందరికీ సజ్జనర్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సహకారం అందించారని తెలిపారు. ఖైరతాబాద్ నిమజ్జనానికి 30 లక్షలు, బాలాపూర్​ నిమజ్జనానికి 15 లక్షల మంది హాజరైనట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా తమ సిబ్బందితో పాటు స్టెప్పులు వేసి ఆయన అందరిలో జోష్​ నింపారు. గణేశ్ నిమజ్జనాలు విజయవంతమవ్వడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 

Hyderabad CP Sajjanar Dance Video Viral : హైదరాబాద్​ నగరంలో గణేశ్​ ఉత్సవాలు విజయవంతమయ్యాయి. గణనాథుడి నవరాత్రి వేడుకల్లో చివరి ఘట్టమైన నిమజ్జన వేడుకలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ సంఖ్యలో పోలీస్, మున్సిపల్, ఇతర శాఖలకు చెందిన సిబ్బంది పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవాలు విజయవంతమైన వేళ తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్ కింద పోలీస్ సిబ్బంది ఆనందంతో సంబురాలు చేసుకున్నారు.

ఈ క్రమంలోనే సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ కూడా డ్యాన్స్​ చేసి అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపారు. నిమజ్జనానికి సహకరించిన అందరికీ సజ్జనర్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అన్ని శాఖల అధికారులు సహకారం అందించారని తెలిపారు. ఖైరతాబాద్ నిమజ్జనానికి 30 లక్షలు, బాలాపూర్​ నిమజ్జనానికి 15 లక్షల మంది హాజరైనట్లు వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా తమ సిబ్బందితో పాటు స్టెప్పులు వేసి ఆయన అందరిలో జోష్​ నింపారు. గణేశ్ నిమజ్జనాలు విజయవంతమవ్వడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 

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TAGGED:

HYDERABAD CP SAJJANAR DANCE
SAJJANAR DANCE VIRAL VIDEO
హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ డ్యాన్స్
HYDERABAD CP SAJJANAR DANCE

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