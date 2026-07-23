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గోమాతకు ఘనంగా సీమంతం - దూడకు బారసాల - GOMATHA SEEMANTHAM FUNCTION

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గోమాతకు సీమంతం, దూడకు బారసాల వేడుక - ఎక్కడో తెలుసా? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 5:31 PM IST

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Gomatha Seemantham and Calf Barasala Function : గుంటూరు నగరంలో మహిళలు మూగజీవాల పట్ల తమకున్న ప్రేమను, భక్తిని చాటుకున్నారు. పాత గుంటూరులోని ప్రియాంక గార్డెన్స్​లో ఓ గోమాతకు ఘనంగా సీమంతంతో పాటు, మరో లేగదూడకు శాస్త్రోక్తంగా బారసాల వేడుకను చేశారు. స్థానిక అంకమ్మతల్లి ఆలయ గోశాలకు చెందిన ఓ గోవు గర్బం దాల్చింది. దీంతో కాలనీవాసులంతా కలిసి గోవుకు సీమంతం చేయాలని భావించారు. సాంప్రదాయం ప్రకారం గోమాతకు పసుపు, కుంకుమ రాసి, పట్టుచీర సమర్పించారు. అలాగే ఆవు కొమ్ములకు గాజులు తొడిగి, కొత్త వస్త్రాలు సమర్పించి గో ప్రదక్షిణలు చేశారు. కాలనీవాసులంతా కలిసి సీమంతం వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. 

అలాగే మరో దూడకు బారసాల కూడా శాస్త్రోక్తంగా చేశారు. ఈ వేడుకల్లో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మాదిరి చూసుకునే గోమాతకు సీమంతం చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 

Gomatha Seemantham and Calf Barasala Function : గుంటూరు నగరంలో మహిళలు మూగజీవాల పట్ల తమకున్న ప్రేమను, భక్తిని చాటుకున్నారు. పాత గుంటూరులోని ప్రియాంక గార్డెన్స్​లో ఓ గోమాతకు ఘనంగా సీమంతంతో పాటు, మరో లేగదూడకు శాస్త్రోక్తంగా బారసాల వేడుకను చేశారు. స్థానిక అంకమ్మతల్లి ఆలయ గోశాలకు చెందిన ఓ గోవు గర్బం దాల్చింది. దీంతో కాలనీవాసులంతా కలిసి గోవుకు సీమంతం చేయాలని భావించారు. సాంప్రదాయం ప్రకారం గోమాతకు పసుపు, కుంకుమ రాసి, పట్టుచీర సమర్పించారు. అలాగే ఆవు కొమ్ములకు గాజులు తొడిగి, కొత్త వస్త్రాలు సమర్పించి గో ప్రదక్షిణలు చేశారు. కాలనీవాసులంతా కలిసి సీమంతం వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. 

అలాగే మరో దూడకు బారసాల కూడా శాస్త్రోక్తంగా చేశారు. ఈ వేడుకల్లో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల మాదిరి చూసుకునే గోమాతకు సీమంతం చేయడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 

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COW SEEMANTHAM FUNCTION AT GUNTUR
COW SEEMANTHAM FUNCTION
CALF BARASALA FUNCTION
గోమాతకు సీమంతం వేడుక
GOMATHA SEEMANTHAM FUNCTION

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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