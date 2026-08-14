పోలీసులను గుడి చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేయించిన ఆవు - SOCIAL MEDIA VIRAL VIDEO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 14, 2026 at 1:14 PM IST
Cow Chases off Patrolling Police in Midnight : సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో పెట్రోలింగ్ పోలీసులు యువకులను తరమడం చూస్తుంటాం. అదే పోలీసులను ఓ ఆవు తరమడం వింతేగా మరి! ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆ దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి. అసలు ఏం జరిగిందంటే పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న పోలీసులను ఓ ఆవు ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది. ఈ ఘటన జగిత్యాల పట్టణంలోని గోవిందుపల్లెలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ముందు ఈనెల 10న అర్థరాత్రి చోటు చేసుకుంది. ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరు పోలీసులు అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ద్విచక్రవాహనంపై సైరన్ సౌండ్ చేస్తూ అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇలా అర్థరాత్రి సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆవుకు సైరన్ చప్పుడు చికాగుగా అనిపించిందో లేక పోలీసులే దొంగలు అనుకున్నదో ఏమో గానీ వారి వెంట పడి తరిమింది. అంతేకాదు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినా వదిలి పెట్టలేదు. కొద్ది దూరం వరకు ఆవు తరిమింది. ఈ దృశ్యాలు ఇవాళ బయటకు రాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
Cow Chases off Patrolling Police in Midnight : సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో పెట్రోలింగ్ పోలీసులు యువకులను తరమడం చూస్తుంటాం. అదే పోలీసులను ఓ ఆవు తరమడం వింతేగా మరి! ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఆ దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి. అసలు ఏం జరిగిందంటే పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న పోలీసులను ఓ ఆవు ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది. ఈ ఘటన జగిత్యాల పట్టణంలోని గోవిందుపల్లెలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ముందు ఈనెల 10న అర్థరాత్రి చోటు చేసుకుంది. ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరు పోలీసులు అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ద్విచక్రవాహనంపై సైరన్ సౌండ్ చేస్తూ అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇలా అర్థరాత్రి సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆవుకు సైరన్ చప్పుడు చికాగుగా అనిపించిందో లేక పోలీసులే దొంగలు అనుకున్నదో ఏమో గానీ వారి వెంట పడి తరిమింది. అంతేకాదు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినా వదిలి పెట్టలేదు. కొద్ది దూరం వరకు ఆవు తరిమింది. ఈ దృశ్యాలు ఇవాళ బయటకు రాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.