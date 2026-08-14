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పోలీసులను గుడి చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేయించిన ఆవు - SOCIAL MEDIA VIRAL VIDEO

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పోలీసులను గుడి చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేయించిన ఆవు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 1:14 PM IST

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Cow Chases off Patrolling Police in Midnight : సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో పెట్రోలింగ్​ పోలీసులు యువకులను తరమడం చూస్తుంటాం. అదే పోలీసులను ఓ ఆవు తరమడం వింతేగా మరి! ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో ఆ దృశ్యాలు వైరల్​గా మారాయి. అసలు ఏం జరిగిందంటే పెట్రోలింగ్​ చేస్తున్న పోలీసులను ఓ ఆవు ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది. ఈ ఘటన జగిత్యాల పట్టణంలోని గోవిందుపల్లెలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ముందు ఈనెల 10న అర్థరాత్రి చోటు చేసుకుంది. ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరు పోలీసులు అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ద్విచక్రవాహనంపై సైరన్​ సౌండ్ చేస్తూ అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇలా అర్థరాత్రి సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆవుకు సైరన్​ చప్పుడు చికాగుగా అనిపించిందో లేక పోలీసులే దొంగలు అనుకున్నదో ఏమో గానీ వారి వెంట పడి తరిమింది. అంతేకాదు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినా వదిలి పెట్టలేదు. కొద్ది దూరం వరకు ఆవు తరిమింది. ఈ దృశ్యాలు ఇవాళ బయటకు రాగా ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.  

Cow Chases off Patrolling Police in Midnight : సాధారణంగా రాత్రి సమయంలో పెట్రోలింగ్​ పోలీసులు యువకులను తరమడం చూస్తుంటాం. అదే పోలీసులను ఓ ఆవు తరమడం వింతేగా మరి! ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో ఆ దృశ్యాలు వైరల్​గా మారాయి. అసలు ఏం జరిగిందంటే పెట్రోలింగ్​ చేస్తున్న పోలీసులను ఓ ఆవు ముప్పు తిప్పలు పెట్టింది. ఈ ఘటన జగిత్యాల పట్టణంలోని గోవిందుపల్లెలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ముందు ఈనెల 10న అర్థరాత్రి చోటు చేసుకుంది. ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరు పోలీసులు అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు ద్విచక్రవాహనంపై సైరన్​ సౌండ్ చేస్తూ అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇలా అర్థరాత్రి సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆవుకు సైరన్​ చప్పుడు చికాగుగా అనిపించిందో లేక పోలీసులే దొంగలు అనుకున్నదో ఏమో గానీ వారి వెంట పడి తరిమింది. అంతేకాదు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసినా వదిలి పెట్టలేదు. కొద్ది దూరం వరకు ఆవు తరిమింది. ఈ దృశ్యాలు ఇవాళ బయటకు రాగా ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.  

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TAGGED:

COW RUNS BEHIND POLICE VEHICLE
COW CHASES OFF PATROLLING POLICE
COW RUNS BEHIND VEHICLE
SOCIAL MEDIA VIRAL VIDEO
COW CHASES OFF POLICE

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