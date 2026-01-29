ETV Bharat / Videos

'బంగారం కొంటామని వచ్చి కొట్టేశారు' - సీసీ ఫుటేజ్​లో చోరీ దృశ్యాలు - COUPLE THEFT GOLD IN JEWELLERY SHOP

నంద్యాలలో బంగారం దుకాణంలో చోరీ- కొంటామని వచ్చి- కొట్టేశారు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Couple Theft Gold in Jewellery Shop in Nandyal: రోజురోజకీ బంగారం, వెండి ధరలు కొండెక్కుతున్నాయి. సామాన్యులు ఒక గ్రాము కొనడం కూడా కష్టంగానే మారింది. ఆ కష్టం తమకెందుకులే, చేతివాటంతో బంగారం సొంతం చేస్తుకుందామనుకున్నారో ఏమో గానీ ఓ దంపతులు బంగారం దుకాణానికి కొనుగోలుదారుల్లా వచ్చి దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు. అసలే అందెలమెక్కిన రేట్లాయే, దుకాణ యజమాని తన జాగ్రత్తలో తానుంటాడుగా. అనుమనం వచ్చి సీసీ కెమెరా చూడగా వాళ్ల బండారం బయటపడింది. ఈ  ఘటన నంద్యాలలోని ఓ బంగారు దుకాణంలో జరిగింది.

యజమాని తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బంగారు దుకాణాల వీధిలో ఉన్న ఆన్సర్ జ్యూవెలర్స్​లో బంగారు కొనుగోలు చేసేందుకు దంపతులు వచ్చారు. 5 గ్రాముల బంగారు డాలర్ కొనుగోలు చేస్తామని సిబ్బందిని అడగడంతో వారు డాలర్​లను చూపించారు. ఈ క్రమంలో సిబ్బంది కన్నుగప్పి చరవాణి చాటున ఆ వ్యక్తి బంగారు డాలర్ తీసుకొని చొక్కా జేబులో పెట్టుకున్నాడు. అనంతరం దుకాణం నుంచి వారు వెళ్లిపోయారు. విషయం తెలుసుకున్న షాపు యజమాని సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. చోరీకి పాల్పడిన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

