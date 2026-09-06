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దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు - ఇంద్రకీలాద్రిపై ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లు నిషేధం

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దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలకు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు - కొండపై ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లు నిషేధం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 1:10 PM IST

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Dussehra Arrangements at Kanaka Durga Temple : విజయవాడ దుర్గమ్మ పరాభవ నామ సంవత్సర దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. దసరా ఉత్సవాలకు సంబంధించి ఉన్నత స్థాయి సమన్వయ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి, కలెక్టర్‌, నగర పోలీస్ కమిషనర్‌, పలువురు అధికారులు, ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమీక్షలో అధికారులు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. గతంలో రోజుకు 60 వేల మందిగా ఉన్న భక్తుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 1.20 లక్షలకు చేరిందని, మూలానక్షత్రం రోజున సుమారు 2.1 లక్షల మంది వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అందుకు తగినట్లుగా ఏర్పాట్లు విస్తరిస్తున్నట్లు ఎంపీ చిన్ని తెలిపారు. అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం ఉచిత దర్శన క్యూలైన్లకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి వెల్లడించారు. క్యూలో వేచి ఉండే వారికి తాగునీరు, పాలు, బిస్కెట్లు, అన్నప్రసాదం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. కొండపై ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లను పూర్తిగా నిషేధించి, భక్తులకు నాణ్యమైన బబుల్ వాటర్ అందించే దిశగా కసరత్తు జరుగుతోందని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ పేర్కొన్నారు. రద్దీ నియంత్రణకు నగరంలో గతేడాది ఉన్న రెండు హోల్డింగ్ ప్రాంతాలతో పాటు మూడోది (పూర్ మార్కెట్ ప్రాంతంలో) అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు సీపీ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. భక్తుల ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ప్రత్యేక కాల్‌సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

Dussehra Arrangements at Kanaka Durga Temple : విజయవాడ దుర్గమ్మ పరాభవ నామ సంవత్సర దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేశారు. దసరా ఉత్సవాలకు సంబంధించి ఉన్నత స్థాయి సమన్వయ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి, కలెక్టర్‌, నగర పోలీస్ కమిషనర్‌, పలువురు అధికారులు, ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమీక్షలో అధికారులు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. గతంలో రోజుకు 60 వేల మందిగా ఉన్న భక్తుల సంఖ్య ప్రస్తుతం 1.20 లక్షలకు చేరిందని, మూలానక్షత్రం రోజున సుమారు 2.1 లక్షల మంది వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అందుకు తగినట్లుగా ఏర్పాట్లు విస్తరిస్తున్నట్లు ఎంపీ చిన్ని తెలిపారు. అమ్మవారి దర్శనానికి వచ్చే సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం ఉచిత దర్శన క్యూలైన్లకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి వెల్లడించారు. క్యూలో వేచి ఉండే వారికి తాగునీరు, పాలు, బిస్కెట్లు, అన్నప్రసాదం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. కొండపై ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్లను పూర్తిగా నిషేధించి, భక్తులకు నాణ్యమైన బబుల్ వాటర్ అందించే దిశగా కసరత్తు జరుగుతోందని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ పేర్కొన్నారు. రద్దీ నియంత్రణకు నగరంలో గతేడాది ఉన్న రెండు హోల్డింగ్ ప్రాంతాలతో పాటు మూడోది (పూర్ మార్కెట్ ప్రాంతంలో) అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు సీపీ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు. భక్తుల ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ప్రత్యేక కాల్‌సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు.

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TAGGED:

VIJAYAWADA KANAKA DURGA TEMPLE
MEETING ON DUSSEHRA ARRANGEMENTS
DUSSEHRA ARRANGEMENTS IN VIJAYAWADA
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DUSSEHRA ARRANGEMENTS DURGA TEMPLE

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