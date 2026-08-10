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దివంగత పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి విగ్రహ ఏర్పాటుపై వివాదం - పెద్ది సుదర్శన్​ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన

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దివంగత పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి విగ్రహ ఏర్పాటుపై వివాదం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 6:40 PM IST

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Peddi Sudarshan Reddy Statue Installation Controversy : ఇటీవల మృతి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే దివంగత పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి విగ్రహ ఏర్పాటు నర్సంపేటలో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. సుదర్శన్ రెడ్డి దశదిన కర్మను పురస్కరించుకుని వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కోసం గద్దెను నిర్మించారు. ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కోసం అనుమతులు తీసుకోలేదంటూ నిన్న రాత్రి మున్సిపాలిటీ యంత్రాంగం గద్దెను కూల్చివేసింది. ఈ విషయమై మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్​రావు, మాజీ ఎంపీ వినోద్​కుమార్ ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ దగ్గరుండి గద్దెను తిరిగి నిర్మించి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో కలిసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేశారు.

అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు అనుమతులు పొందలేదని విగ్రహాన్ని తొలగించాలని తెలపడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులకు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ స్థలంలో ప్రతిష్టించడానికి ఎవరి అనుమతులు అవసరం లేదన్న బీఆర్​ఎస్​ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి ధర్నా చేపట్టారు.  

Peddi Sudarshan Reddy Statue Installation Controversy : ఇటీవల మృతి చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే దివంగత పెద్ది సుదర్శన్​రెడ్డి విగ్రహ ఏర్పాటు నర్సంపేటలో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. సుదర్శన్ రెడ్డి దశదిన కర్మను పురస్కరించుకుని వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలోని ఓ ప్రైవేటు స్కూల్లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కోసం గద్దెను నిర్మించారు. ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కోసం అనుమతులు తీసుకోలేదంటూ నిన్న రాత్రి మున్సిపాలిటీ యంత్రాంగం గద్దెను కూల్చివేసింది. ఈ విషయమై మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్​రావు, మాజీ ఎంపీ వినోద్​కుమార్ ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేపట్టారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే నన్నపనేని నరేందర్ దగ్గరుండి గద్దెను తిరిగి నిర్మించి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులతో కలిసి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేశారు.

అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు అనుమతులు పొందలేదని విగ్రహాన్ని తొలగించాలని తెలపడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పోలీసులకు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ప్రైవేట్ స్థలంలో ప్రతిష్టించడానికి ఎవరి అనుమతులు అవసరం లేదన్న బీఆర్​ఎస్​ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి ధర్నా చేపట్టారు.  

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TAGGED:

PEDDI SUDARSHAN STATUE INSTALLATION
PEDDI STATUE INSTALLATION DISPUTE
BRS PROTEST ON PEDDI STATUE INSTALL
పెద్ది సుదర్శన్​ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన
PEDDI SUDARSHAN STATUE CONTROVERSY

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