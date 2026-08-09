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మిషన్ - 80 ప్రపంచ రికార్డు - మెరిసిన కానిస్టేబుల్ - జీవీఆర్​ కరాటే అకాడమీ రికార్డు

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మిషన్ - 80 ప్రపంచ రికార్డులో మెరిసిన కానిస్టేబుల్ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 7:56 PM IST

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Mission - 80 World Record Attempt : భారతదేశ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ నారాయణగూడలోని డాక్టర్ జీఎస్ మేల్కోటే పార్క్​లో మిషన్ - 80 పేరుతో ఒక విశిష్టమైన ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని నిర్వహించింది. కరాటే నిపుణుడు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వి.సుధాకర్ కేవలం 8 నిమిషాల వ్యవధిలో, 9 విభిన్న కరాటే పద్ధతులను ఉపయోగించి 80 షాబాద్ బండలను పగలగొట్టే అద్భుతమైన సాహస ప్రదర్శన చేశారు. సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఈ ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని వండర్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించారు. ఈ కరాటే ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ జి.ఎస్. గోపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. సంస్థ ఇండియా చీఫ్‌ కో - ఆర్డినేటర్‌ బింగి నరేందర్‌ గౌడ్‌ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని అధికారికంగా పరిశీలించారు. నిర్ణీత నిబంధనలకు అనుగుణంగా రికార్డు ప్రయత్నం విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు ప్రకటించారు. 

Mission - 80 World Record Attempt : భారతదేశ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ నారాయణగూడలోని డాక్టర్ జీఎస్ మేల్కోటే పార్క్​లో మిషన్ - 80 పేరుతో ఒక విశిష్టమైన ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని నిర్వహించింది. కరాటే నిపుణుడు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వి.సుధాకర్ కేవలం 8 నిమిషాల వ్యవధిలో, 9 విభిన్న కరాటే పద్ధతులను ఉపయోగించి 80 షాబాద్ బండలను పగలగొట్టే అద్భుతమైన సాహస ప్రదర్శన చేశారు. సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఈ ప్రపంచ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని వండర్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించారు. ఈ కరాటే ప్రదర్శన కార్యక్రమాన్ని జీవీఆర్ కరాటే అకాడమీ వ్యవస్థాపకుడు డాక్టర్ జి.ఎస్. గోపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. సంస్థ ఇండియా చీఫ్‌ కో - ఆర్డినేటర్‌ బింగి నరేందర్‌ గౌడ్‌ రికార్డు ప్రయత్నాన్ని అధికారికంగా పరిశీలించారు. నిర్ణీత నిబంధనలకు అనుగుణంగా రికార్డు ప్రయత్నం విజయవంతంగా పూర్తయినట్లు ప్రకటించారు. 

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TAGGED:

NARAYANAGUDA MELKOTE PARK
GVR KARATE ACADEMY
MISSION EIGHTY
జీవీఆర్​ కరాటే అకాడమీ రికార్డు
MISSION 80 WORLD RECORD ATTEMPT

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