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శరవేగంగా సీడ్‌ యాక్సెస్‌ అనుసంధాన పనులు - అమరావతిలో స్టీల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం - CONNECTING BRIDGE IN AMARAVATI

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శరవేగంగా సీడ్‌ యాక్సెస్‌ అనుసంధాన పనులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:52 PM IST

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Steel Bridge Construction In Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో స్టీల్ బ్రిడ్జితో పాటు సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు (Seed Access Road) పెండింగ్ పనులు తుది అంకానికి చేరుకున్నాయి. ఇవి పూర్తయితే ప్రకాశం బ్యారేజి నుంచి కరకట్ట మీదుగా రాజధానికి వచ్చేవారికి ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. ఉండవల్లి వద్ద స్టీల్ బ్రిడ్జి మీదుగా సీడ్ యాక్సెస్ రహదారిలోకి ప్రవేశించేందుకు అవకాశం ఏర్పడనుంది. అమరావతికి ప్రధాన జీవనాడిగా మారనున్న ఈ కీలక ప్రాజెక్టును ముందుగా ప్రకటించిన ఆగస్టు 15 కంటే ముందే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.  ఈ మేరకు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.

 మౌలిక వసతులు & నిర్మాణాలు : విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కల్పించేందుకు రెండు ప్రధాన బ్రిడ్జిలను నిర్మిస్తున్నారు. ఉండవల్లి సమీపంలోని బకింగ్‌హామ్ కెనాల్‌పై 110 మీటర్ల పొడవు, 18 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జి, కొండవీటి వాగుపై 284 మీటర్ల పొడవు, 12 మీటర్ల వెడల్పుతో మరొక స్టీల్ బ్రిడ్జి. మంతెన సత్యనారాయణ రాజు ఆశ్రమం నుంచి కొండవీటి వాగు స్టీల్ బ్రిడ్జి వరకు సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-2 పనులను వేగవంతం చేశారు.  రహదారికి ఇరువైపులా అందమైన పూల మొక్కలతో కూడిన 15 మీటర్ల బఫర్ జోన్‌ను, ల్యాండ్‌స్కేపింగ్‌ను సీఆర్డీఏ (CRDA) అధికారులు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

Steel Bridge Construction In Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో స్టీల్ బ్రిడ్జితో పాటు సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు (Seed Access Road) పెండింగ్ పనులు తుది అంకానికి చేరుకున్నాయి. ఇవి పూర్తయితే ప్రకాశం బ్యారేజి నుంచి కరకట్ట మీదుగా రాజధానికి వచ్చేవారికి ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. ఉండవల్లి వద్ద స్టీల్ బ్రిడ్జి మీదుగా సీడ్ యాక్సెస్ రహదారిలోకి ప్రవేశించేందుకు అవకాశం ఏర్పడనుంది. అమరావతికి ప్రధాన జీవనాడిగా మారనున్న ఈ కీలక ప్రాజెక్టును ముందుగా ప్రకటించిన ఆగస్టు 15 కంటే ముందే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.  ఈ మేరకు పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.

 మౌలిక వసతులు & నిర్మాణాలు : విజయవాడ నుంచి అమరావతికి మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం కల్పించేందుకు రెండు ప్రధాన బ్రిడ్జిలను నిర్మిస్తున్నారు. ఉండవల్లి సమీపంలోని బకింగ్‌హామ్ కెనాల్‌పై 110 మీటర్ల పొడవు, 18 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జి, కొండవీటి వాగుపై 284 మీటర్ల పొడవు, 12 మీటర్ల వెడల్పుతో మరొక స్టీల్ బ్రిడ్జి. మంతెన సత్యనారాయణ రాజు ఆశ్రమం నుంచి కొండవీటి వాగు స్టీల్ బ్రిడ్జి వరకు సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-2 పనులను వేగవంతం చేశారు.  రహదారికి ఇరువైపులా అందమైన పూల మొక్కలతో కూడిన 15 మీటర్ల బఫర్ జోన్‌ను, ల్యాండ్‌స్కేపింగ్‌ను సీఆర్డీఏ (CRDA) అధికారులు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

అమరావతిలో స్టీల్ బ్రిడ్జి
CONNECTING BRIDGE IN AMARAVATI
STEEL BRIDGE IN AMARAVATI

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