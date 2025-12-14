Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / Videos

LIVE : ఓటు చోరీపై దిల్లీ రాంలీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ర్యాలీ - CONGRESS VOTE CHORI RALLY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 3:14 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 4:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Vote Chori Rally Live : ఓటు చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ప్రచారాన్ని మరింత ఉద్ధృతం చేసింది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్త ర్యాలీకి హస్తం పార్టీ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ(ఆదివారం) రామ్​లీలా మైదానంలో ర్యాలీని నిర్వహిస్తోంది. ఈ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సహా ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, కేసీ వేణుగోపాల్, జైరాం రమేశ్, సచిన్ పైలట్‌, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సుమారు 5.50 కోట్ల సంతకాలను సేకరించిందని ఇప్పటికే ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఓటు చోరీ అంశానికి సంబంధించి ఆ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. ఓటు చోరీపై అంశంపై మరింత గలమెత్తడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ నిర్వహిస్తన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా రామ్​లీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Congress Vote Chori Rally Live : ఓటు చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ప్రచారాన్ని మరింత ఉద్ధృతం చేసింది. ఈ సందర్భంగా దేశవ్యాప్త ర్యాలీకి హస్తం పార్టీ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ(ఆదివారం) రామ్​లీలా మైదానంలో ర్యాలీని నిర్వహిస్తోంది. ఈ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సహా ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, కేసీ వేణుగోపాల్, జైరాం రమేశ్, సచిన్ పైలట్‌, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సుమారు 5.50 కోట్ల సంతకాలను సేకరించిందని ఇప్పటికే ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా ఓటు చోరీ అంశానికి సంబంధించి ఆ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు. ఓటు చోరీపై అంశంపై మరింత గలమెత్తడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ నిర్వహిస్తన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా రామ్​లీలా మైదానంలో కాంగ్రెస్​ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ జరుగుతోంది ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : December 14, 2025 at 4:14 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS VOTE CHORI RALLY LIVE
CONGRESS PARTY DHARNA LIVE
ఓటుచోరీపై కాంగ్రెస్ ర్యాలీ లైవ్
CONGRESS PARTY MEGA RALLY
CONGRESS VOTE CHORI RALLY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Panchayat Elections 2025

LIVE : రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 14, 2025 at 1:48 PM IST
Telangana Panchayat Elections Second Phase Live

LIVE : రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 14, 2025 at 7:05 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025

LIVE : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 11, 2025 at 1:46 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 Live

LIVE : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశ పోలింగ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

December 11, 2025 at 9:14 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.