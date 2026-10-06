LIVE : దిల్లీలోని ఈసీ కార్యాలయం వద్ద విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : October 6, 2026 at 12:10 PM IST
Congress MP's Rally Against CEC Gyanesh Kumar : 'సేవ్ డెమోక్రసీ' పేరుతో ఈసీ కార్యాలయానికి రాహుల్, ఖర్గే, ప్రియాంకతో పాటు విపక్ష ఎంపీలు దిల్లీలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. మకరద్వారం నుంచి నిర్వాచన్ సదన్ వరకు ర్యాలీని ఏర్పాటుచేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ విపక్ష ఎంపీల ఆందోళనకు దిగారు. రోడ్డుపై బైఠాయించి రాహుల్, ఖర్గే, ప్రియాంక, ఇతర ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. ఈ ఆందోళన దృష్ట్యా భారీగా పోలీసు, భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. పార్లమెంట్ నుంచి నిర్వాచన్ సదన్కు వెళ్లే దారిలో ఆకాశవాణి భవన్ వద్ద ఇండియా కూటమి ఎంపీల ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్లు అడ్డం పెట్టి విపక్ష ఎంపీలను అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్ల పైకి ఎక్కి రాహుల్గాంధీ నిరసన తెలుపుతున్నారు. బారికేడ్లు ఎక్కి రాహుల్గాంధీ జాతీయ జెండాను పట్టుకున్నారు. నినాదాలు చేస్తున్న ఎంపీలను సైతం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరోవైపు జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేయాలని రాహుల్గాంధీ ట్వీట్ చేశారు.
Congress MP's Rally Against CEC Gyanesh Kumar : 'సేవ్ డెమోక్రసీ' పేరుతో ఈసీ కార్యాలయానికి రాహుల్, ఖర్గే, ప్రియాంకతో పాటు విపక్ష ఎంపీలు దిల్లీలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. మకరద్వారం నుంచి నిర్వాచన్ సదన్ వరకు ర్యాలీని ఏర్పాటుచేశారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ విపక్ష ఎంపీల ఆందోళనకు దిగారు. రోడ్డుపై బైఠాయించి రాహుల్, ఖర్గే, ప్రియాంక, ఇతర ఎంపీలు నినాదాలు చేశారు. ఈ ఆందోళన దృష్ట్యా భారీగా పోలీసు, భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. పార్లమెంట్ నుంచి నిర్వాచన్ సదన్కు వెళ్లే దారిలో ఆకాశవాణి భవన్ వద్ద ఇండియా కూటమి ఎంపీల ర్యాలీని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్లు అడ్డం పెట్టి విపక్ష ఎంపీలను అడ్డుకున్నారు. బారికేడ్ల పైకి ఎక్కి రాహుల్గాంధీ నిరసన తెలుపుతున్నారు. బారికేడ్లు ఎక్కి రాహుల్గాంధీ జాతీయ జెండాను పట్టుకున్నారు. నినాదాలు చేస్తున్న ఎంపీలను సైతం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. మరోవైపు జ్ఞానేశ్కుమార్ రాజీనామా చేయాలని రాహుల్గాంధీ ట్వీట్ చేశారు.