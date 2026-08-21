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LIVE : కొండా సురేఖ వివాదంపై కాంగ్రెస్​ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీల ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - కాంగ్రెస్​ ఎమ్మెల్యేల ప్రెస్​మీట్

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CONGRESS MLAS PRESS MEET (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 12:16 PM IST

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Congress MLAs Press Meet on Minister Konda Surekha controversy : మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదంపై సీఎల్పీ వేదికగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో ఆమె వివాదం మరింత ముదురుతోంది. సురేఖపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ 20 మంది కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు కోరుతున్నారు. తన కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలను తల్లి సురేఖ ఖండించకపోవడాన్ని తప్పుపట్టిన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రిగా ఉంటూ కుమార్తె వ్యాఖ్యలతో సంబంధం లేదని ఎలా చెప్తారని నిలదీశారు. కుమార్తె మాట్లాడితే మంత్రిగా ఉన్న తల్లికి సంబంధం ఉండదా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ అంశంపై పీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ బుధవారం మంత్రి కొండా సురేఖకు నోటీసులు ఇవ్వగా, తన కుమార్తె చేసిన ఆరోపణలు ఆమె వ్యక్తిగతమని తానెలా బాధ్యురాలిని అవుతానని గురువారం టీపీసీసీకి సమాచారం ఇచ్చారు. నోటీసులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆమె కోరారు. ఈ అంశంపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళి ఇంకా స్పందించలేదు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ పరకాల నుంచే మరోసారి రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించాలని ప్రకటించారు. దీంతో అక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలనుకునే కొండా సుస్మిత ఆగ్రహంతో సీఎంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ అంశం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది.

Congress MLAs Press Meet on Minister Konda Surekha controversy : మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదంపై సీఎల్పీ వేదికగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో ఆమె వివాదం మరింత ముదురుతోంది. సురేఖపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ 20 మంది కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు కోరుతున్నారు. తన కుమార్తె సుస్మిత వ్యాఖ్యలను తల్లి సురేఖ ఖండించకపోవడాన్ని తప్పుపట్టిన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రిగా ఉంటూ కుమార్తె వ్యాఖ్యలతో సంబంధం లేదని ఎలా చెప్తారని నిలదీశారు. కుమార్తె మాట్లాడితే మంత్రిగా ఉన్న తల్లికి సంబంధం ఉండదా? అని ప్రశ్నించారు. ఈ అంశంపై పీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ బుధవారం మంత్రి కొండా సురేఖకు నోటీసులు ఇవ్వగా, తన కుమార్తె చేసిన ఆరోపణలు ఆమె వ్యక్తిగతమని తానెలా బాధ్యురాలిని అవుతానని గురువారం టీపీసీసీకి సమాచారం ఇచ్చారు. నోటీసులను వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆమె కోరారు. ఈ అంశంపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళి ఇంకా స్పందించలేదు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ పరకాల నుంచే మరోసారి రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డిని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించాలని ప్రకటించారు. దీంతో అక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలనుకునే కొండా సుస్మిత ఆగ్రహంతో సీఎంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ అంశం ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో హాట్​ టాపిక్​గా మారింది.

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TAGGED:

MINISTER KONDA SUREKHA
KONDA SUREKHA CONTROVERSY
CONGRESS MLAS PRESS MEET
కాంగ్రెస్​ ఎమ్మెల్యేల ప్రెస్​మీట్
CONGRESS MLAS PRESS MEET

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