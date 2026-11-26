LIVE : సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 26, 2026 at 12:30 PM IST
రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ట్యాంక్బండ్ వద్ద అంబేడ్కర్ విగ్రహం నుంచి నెక్లెస్రోడ్లోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ర్యాలీ చేపట్టినట్లు టీపీసీసీ మహేశ్ గౌడ్ తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలు, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుల పరిరక్షణే లక్ష్యంగా సాగే ఈ ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఏఐసీసీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి బీఎం సందీప్ కుమార్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి మౌలిక విలువలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ అనేది కేవలం రాజకీయ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడుకునే బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.
రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ట్యాంక్బండ్ వద్ద అంబేడ్కర్ విగ్రహం నుంచి నెక్లెస్రోడ్లోని ఇందిరాగాంధీ విగ్రహం వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఏఐసీసీ పిలుపు మేరకు టీపీసీసీ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ పరిరక్షణ ర్యాలీ చేపట్టినట్లు టీపీసీసీ మహేశ్ గౌడ్ తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలు, రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుల పరిరక్షణే లక్ష్యంగా సాగే ఈ ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఏఐసీసీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి బీఎం సందీప్ కుమార్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, సౌభ్రాతృత్వం వంటి మౌలిక విలువలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ అనేది కేవలం రాజకీయ కార్యక్రమం మాత్రమే కాదని, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడుకునే బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు.