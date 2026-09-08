LIVE : కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ ముట్టడికి కాంగ్రెస్ పిలుపు - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : September 8, 2026 at 12:29 PM IST
High Tension At KCR Erravalli Farm House : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లిలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ను వెయ్యి డప్పులతో ముట్టడించే కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫాంహౌస్ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రధాన రహదారులపై ఎక్కడికక్కడ చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవెల్లి ఫామ్హౌస్కు బయలుదేరారు. అక్కడ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేటీఆర్, హరీశ్రావు సహా ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లారు. ప్రభుత్వమే పోలీసుల సహాయంతో కాంగ్రెస్ నేతలను ప్రోత్సహిస్తోందని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫాంహౌస్ ముట్టడి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు బీర్ల ఐలయ్య, వేముల వీరేశం నల్ల చొక్కాలు ధరించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఫామ్హౌస్కు బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
High Tension At KCR Erravalli Farm House : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లిలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫాంహౌస్ను వెయ్యి డప్పులతో ముట్టడించే కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ నాయకులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫాంహౌస్ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రధాన రహదారులపై ఎక్కడికక్కడ చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవెల్లి ఫామ్హౌస్కు బయలుదేరారు. అక్కడ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేటీఆర్, హరీశ్రావు సహా ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లారు. ప్రభుత్వమే పోలీసుల సహాయంతో కాంగ్రెస్ నేతలను ప్రోత్సహిస్తోందని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫాంహౌస్ ముట్టడి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు బీర్ల ఐలయ్య, వేముల వీరేశం నల్ల చొక్కాలు ధరించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఫామ్హౌస్కు బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.