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LIVE : కేసీఆర్​ ఫాంహౌస్​ ముట్టడికి కాంగ్రెస్ పిలుపు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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KCR ERRAVALLI FARMHOUSE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 12:29 PM IST

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High Tension At KCR Erravalli Farm House : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్‌ మండలం ఎర్రవల్లిలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఫాం​హౌస్​ను వెయ్యి డప్పులతో ముట్టడించే కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్‌ నాయకులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫాంహౌస్​ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రధాన రహదారులపై ఎక్కడికక్కడ చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవెల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు బయలుదేరారు. అక్కడ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు సహా ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లారు. ప్రభుత్వమే పోలీసుల సహాయంతో కాంగ్రెస్‌ నేతలను ప్రోత్సహిస్తోందని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫాంహౌస్​​ ముట్టడి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు బీర్ల ఐలయ్య, వేముల వీరేశం నల్ల చొక్కాలు ధరించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఫామ్​హౌస్​కు బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. 

High Tension At KCR Erravalli Farm House : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్‌ మండలం ఎర్రవల్లిలో రాజకీయ ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ ఫాం​హౌస్​ను వెయ్యి డప్పులతో ముట్టడించే కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్‌ నాయకులు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఫాంహౌస్​ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ప్రధాన రహదారులపై ఎక్కడికక్కడ చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. బీఆర్​ఎస్​, కాంగ్రెస్ నాయకులను పోలీసులు ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ నుంచి ఎర్రవెల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు బయలుదేరారు. అక్కడ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు సహా ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లారు. ప్రభుత్వమే పోలీసుల సహాయంతో కాంగ్రెస్‌ నేతలను ప్రోత్సహిస్తోందని బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫాంహౌస్​​ ముట్టడి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేలు బీర్ల ఐలయ్య, వేముల వీరేశం నల్ల చొక్కాలు ధరించి ఆందోళన చేపట్టారు. ఫామ్​హౌస్​కు బయలుదేరిన కాంగ్రెస్ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. 

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TAGGED:

KCR ERRAVALLI FARMHOUSE
KCR ERRAVALLI FARMHOUSE

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