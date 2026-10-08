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LIVE : హైదరాబాద్​లో చలో లోక్‌భవన్ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం

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ఇండీ కూటమి​ చలో లోక్​​భవన్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2026 at 11:46 AM IST

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Congress Chalo Lok Bhavan : ఇండీ కూటమి 'సేవ్ డెమోక్రసీ' పేరుతో చలో లోక్‌భవన్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్​లో చేపట్టింది. నెక్లెస్‌రోడ్ నుంచి లోక్‌భవన్‌ వరకు భారీ ప్రదర్శనగా నేతలు వెళ్తున్నారు. భారీ ప్రదర్శనలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఈ నిరసనలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలు భారీగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ వరుసగా రెండోసారి అరెస్టు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చలాంటిదంటూ ఆయన ఖండించారు. ప్రతిపక్ష నేతను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక కేంద్ర ప్రభుత్వం అరెస్టులను ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్‌ తీరుపై ప్రశ్నించినందుకే రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను అరెస్టు చేశారని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ విమర్శించారు. ఇండీ కూటమి నేతలపై కేంద్రం కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ధ్వజమెత్తారు. రాహుల్ గాంధీ అరెస్టు, ఎన్నికల వ్యవస్థపై ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ తన ఆందోళనలను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తోందన్నారు.

Congress Chalo Lok Bhavan : ఇండీ కూటమి 'సేవ్ డెమోక్రసీ' పేరుతో చలో లోక్‌భవన్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్​లో చేపట్టింది. నెక్లెస్‌రోడ్ నుంచి లోక్‌భవన్‌ వరకు భారీ ప్రదర్శనగా నేతలు వెళ్తున్నారు. భారీ ప్రదర్శనలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఈ నిరసనలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసం ఉన్న ప్రజలు భారీగా పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ వరుసగా రెండోసారి అరెస్టు చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి మచ్చలాంటిదంటూ ఆయన ఖండించారు. ప్రతిపక్ష నేతను రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక కేంద్ర ప్రభుత్వం అరెస్టులను ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించారు. సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్‌ తీరుపై ప్రశ్నించినందుకే రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను అరెస్టు చేశారని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ విమర్శించారు. ఇండీ కూటమి నేతలపై కేంద్రం కక్షసాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ధ్వజమెత్తారు. రాహుల్ గాంధీ అరెస్టు, ఎన్నికల వ్యవస్థపై ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ తన ఆందోళనలను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తోందన్నారు.

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TAGGED:

PROTEST MARCH IN HYDERABAD
CM REVANTH REDDY
CEC GYANESH KUMAR
RAHUL GANDHI
CONGRESS CHALO LOK BHAVAN

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