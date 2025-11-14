Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / Videos

జూబ్లీహిల్స్​లో గెలుపు - గాంధీభవన్​లో కాంగ్రెస్​ శ్రేణుల సంబరాలు - CELEBRATIONS AT GANDHI BHAVAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 14, 2025 at 3:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Cadres Celebrations at Gandhi Bhavan : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్​ విజయఢంకా మోగించింది. ఈ సందర్భంగా గాంధీభవన్​లో నాయకులు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. బాణసంచా పేల్చి సంతోషంతో మిఠాయిలు తినిపించుకున్నారు. మంత్రులు, ముఖ్య నేతలు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ సినీయర్​ నాయకుడు వి.హనుమంతరావు హుషారుగా నేతలందరితో కలిసి స్టెప్పులేశారు. దీంతో గాంధీభవన్ పరిసరాలు సందడిగా మారాయి. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పోస్టర్​లు చూపుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంబరాల్లో కాంగ్రెస్ మహిళా అధ్యక్షురాలు సునీతరావు, మత్స్య సహకార కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ మెట్టు సాయికుమార్, రోహిన్​ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో నవీన్​ యాదవ్ ఘనవిజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. 98,988 ఓట్లు ఆయన సాధించారు. 24,729 ఓట్ల మెజార్టీతో బుల్లెట్​లా దూసుకుపోయారు. విజయానంతరం నవీన్ యాదవ్ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి యూసుఫ్​ గూడా నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరారు. ఇందులో పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున బాణాసంచా కాల్చుతూ సందడి చేశారు.

Congress Cadres Celebrations at Gandhi Bhavan : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్​ విజయఢంకా మోగించింది. ఈ సందర్భంగా గాంధీభవన్​లో నాయకులు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు. బాణసంచా పేల్చి సంతోషంతో మిఠాయిలు తినిపించుకున్నారు. మంత్రులు, ముఖ్య నేతలు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ సినీయర్​ నాయకుడు వి.హనుమంతరావు హుషారుగా నేతలందరితో కలిసి స్టెప్పులేశారు. దీంతో గాంధీభవన్ పరిసరాలు సందడిగా మారాయి. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పోస్టర్​లు చూపుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంబరాల్లో కాంగ్రెస్ మహిళా అధ్యక్షురాలు సునీతరావు, మత్స్య సహకార కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ మెట్టు సాయికుమార్, రోహిన్​ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో నవీన్​ యాదవ్ ఘనవిజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. 98,988 ఓట్లు ఆయన సాధించారు. 24,729 ఓట్ల మెజార్టీతో బుల్లెట్​లా దూసుకుపోయారు. విజయానంతరం నవీన్ యాదవ్ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో కలిసి యూసుఫ్​ గూడా నుంచి ర్యాలీగా బయలుదేరారు. ఇందులో పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున బాణాసంచా కాల్చుతూ సందడి చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS VICTORY IN JUBILEE HILLS
JUBILEE HILLS MLA NAVEEN YADAV
JUBILEE HILLS BY ELECTION
జూబ్లీహిల్స్​లో కాంగ్రెస్​ విజయం
CELEBRATIONS AT GANDHI BHAVAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Watchman getting drunk in hostel

Video Viral - మత్తు తలకెక్కి ఈ వాచ్​మెన్​ చేసిన పని చూడండి

November 14, 2025 at 9:55 AM IST
DY CM Bhatti on IPS Puran Kumar Death

ఐపీఎస్​ అధికారి పూరన్​ కుమార్ కుటుంబానికి ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి పరామర్శ

October 13, 2025 at 2:48 PM IST
Hussain Sagar

విద్యుత్ వెలుగుల మధ్య మెరిసిపోయిన హుస్సేన్​సాగర్‌ - వావ్ అనిపించేలా డ్రోన్‌ దృశ్యాలు

September 7, 2025 at 8:54 AM IST
face to face with Justice Sudarshan Reddy

రాజకీయ ప్రమేయం లేని వ్యక్తి ఉపరాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తే ప్రయోజనకరం : జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి

August 20, 2025 at 3:26 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.