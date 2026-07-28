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వర్షం ప్రభావం - మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ - వర్షం కారణంగా మెట్రోలో రద్దీ

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వర్షం ప్రభావం - మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 9:38 PM IST

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High Rush In Hyderabad Metro : హైదరాబాద్​లో కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. రాయదుర్గం–నాగోల్, మియాపూర్–ఉప్పల్ మార్గాల్లో నడిచే మెట్రో రైళ్లు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ముఖ్యంగా అమీర్‌పేట్ మెట్రో స్టేషన్‌లో భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణికులు చేరడంతో ప్లాట్‌ఫారాలు రద్దీగా మారాయి. ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, ఇతర ప్రయాణికులతో స్టేషన్ కిటకిటలాడగా, రైళ్లు వచ్చిన వెంటనే పూర్తిగా నిండిపోతున్నాయి. నగరంలో మధ్యాహ్నం నుంచి ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతం కాగా ఒక్కసారిగా వర్షం మొదలైంది. మొదట రాజేంద్ర నగర్​లో ప్రారంభమైన వాన క్రమంగా నగరమంతా విస్తరిస్తూ వచ్చింది. వర్షం కారణంగా అనేక చోట్ల రోడ్లన్నీ జలమయ్యాయ్యి. మరీ ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపైనే వరద నీరు ప్రవహించింది. దీంతో నగరంలోని ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కాగా హెటెక్​ సిటీ ప్రాంతంలో ఏకంగా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేందుకు ప్రజలంతా మెట్రో స్టేషన్లను ఆశ్రయించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా స్టేషన్లన్నీ జనంతో కిక్కిరిశాయి.

High Rush In Hyderabad Metro : హైదరాబాద్​లో కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. రాయదుర్గం–నాగోల్, మియాపూర్–ఉప్పల్ మార్గాల్లో నడిచే మెట్రో రైళ్లు ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ముఖ్యంగా అమీర్‌పేట్ మెట్రో స్టేషన్‌లో భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణికులు చేరడంతో ప్లాట్‌ఫారాలు రద్దీగా మారాయి. ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, ఇతర ప్రయాణికులతో స్టేషన్ కిటకిటలాడగా, రైళ్లు వచ్చిన వెంటనే పూర్తిగా నిండిపోతున్నాయి. నగరంలో మధ్యాహ్నం నుంచి ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతం కాగా ఒక్కసారిగా వర్షం మొదలైంది. మొదట రాజేంద్ర నగర్​లో ప్రారంభమైన వాన క్రమంగా నగరమంతా విస్తరిస్తూ వచ్చింది. వర్షం కారణంగా అనేక చోట్ల రోడ్లన్నీ జలమయ్యాయ్యి. మరీ ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రోడ్లపైనే వరద నీరు ప్రవహించింది. దీంతో నగరంలోని ట్రాఫిక్​కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. కాగా హెటెక్​ సిటీ ప్రాంతంలో ఏకంగా కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేందుకు ప్రజలంతా మెట్రో స్టేషన్లను ఆశ్రయించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా స్టేషన్లన్నీ జనంతో కిక్కిరిశాయి.

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TAGGED:

RAIN EFFECT IN HYDERABAD
RAINS IN HYDERABAD
METRO RUSH DUE TO RAIN
వర్షం కారణంగా మెట్రోలో రద్దీ
HIGH RUSH IN HYDERABAD METRO

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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